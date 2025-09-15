Сегодня на странице Львовской оперы в фейсбуке появилась трагическая новость о смерти Дмитрия Пасечника. Почти год назад артист присоединился к команде балета, а уже в июне этого года мобилизовался в ряды ВСУ.

Пока неизвестно где, когда и при каких обстоятельствах оборвалась жизнь защитника, однако это большая потеря для культурного центра страны, пишет Show24 со ссылкой на соцсети Львовской оперы.

К слову Известный актер и воин Юрий Фелипенко посмертно получил государственную награду

Коллектив, в котором работал Дмитрий, выразил свои искренние соболезнования по поводу гибели коллеги.

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выражают искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Светлая память Герою,

– говорится в сообщении.

Детали относительно захоронения будут известны позже.

Известно, что мужчина учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франка на факультете культуры и искусств. В альма-матер также вспомнили о своем выпускнике.

"Дмитрий Пасечник поступил на факультет культуры и искусств ОС "Бакалавр" в 2018 году на образовательную программу "Хореография", после успешного завершения бакалавриата поступил в магистратуру на ту же специальность в 2022 году. Работал во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой", – говорится в заявлении.

Академическое сообщество выразило искренние соболезнования родным и близким Героя.