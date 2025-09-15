На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник
- На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник, який мобілізувався до лав ЗСУ в червні цього року.
- Невідомо, за яких обставин він загинув, але це велика втрата для культурного осередку країни.
Сьогодні на сторінці Львівської опери у фейсбуці з'явилась трагічна новина про смерть Дмитра Пасічника. Майже рік тому артист долучився до команди балету, а вже у червні цього року мобілізувався до лав ЗСУ.
Наразі невідомо де, коли та за яких обставин обірвалось життя захисника, однак це велика втрата для культурного осередку країни, пише Show24 з посиланням на соцмережі Львівської опери.
До слова Відомий актор і воїн Юрій Феліпенко посмертно отримав державну нагороду
Колектив, у якому працював Дмитро, висловив свої щирі співчуття з приводу загибелі колеги.
Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам'ять Герою,
– йдеться у повідомленні.
Деталі щодо поховання будуть відомі згодом.
Відомо, що чоловік навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті культури та мистецтв. У альма-матер також згадали про свого випускника.
"Дмитро Пасічник вступив на факультет культури й мистецтв ОС "Бакалавр" у 2018 році на освітню програму "Хореографія", після успішного завершення бакалаврату вступив на магістратуру на ту ж спеціальність у 2022 році. Працював у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької", – йдеться у заяві.
Академічна спільнота висловила щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім, хто знав Дмитра Пасічника. Вічна пам'ять і слава Герою!
Які культурні діячі загинули на фронті?
- 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка в Сумській області загинув актор Андрій Синишин. Його смерть вдалось підтвердити лиш цього місяця. Попрощались з чоловіком 13 вересня у Львові.
- Телеоператор Ярослав Левицький з жовтня 2024 року вважався безвісти зниклим. Його загибель підтвердили у вересні цього року.
- Під час виконання бойового завдання на фронті загинув український художник Кирило Гриньов. Минулого року чоловік зазнав поранення на фронті, а цьогоріч його брат зник безвісти.
- Під час відбиття російського штурму на Запорізькому напрямку загинув відомий художник-анархіст Давид Чичкан. Військовий зазнав серйозних поранень, а за якийсь час його серце перестало битись.