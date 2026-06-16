Стартовал национальный отбор на Детское Евровидение-2026: как подать заявку и кто может принять участие

16 июня стартовал национальный отбор на Детское Евровидение-2026.

О начале приема заявок сообщили на сайте Общественного вещания, где также обнародовали основные правила участия.

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Анкету участника национального отбора можно заполнить на сайте junior.eurovision.ua в период с 16 июня по 8 июля включительно.

К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 9 до 14 лет. Подавать заявки можно как сольным исполнителям, так и группам до шести человек. Для этого нужно прислать видео с живым исполнением двух популярных песен в разных стилях, а также короткое видео, где участник рассказывает о себе.

Дополнительно участники могут подать на рассмотрение авторскую песню продолжительностью 2,5-3 минуты. Важно, чтобы до 1 мая 2026 года она не была в открытом доступе. В то же время подача такой композиции не влияет на возможность пройти в следующие этапы конкурса.

До 29 июля 2026 года по результатам предварительного этапа будет сформирован список из 15 участников, которые примут участие в живых прослушиваниях. После этого выберут 10 конкурсантов для участия в "Звездной школе".

Что интересно, Суспільне может самостоятельно сформировать коллектив из кандидатов, прошедших в финал отбора.

После обучения и работы с экспертами определят шестерых финалистов. Именно для них будут готовить конкурсные песни, с которыми они выступят в финале Национального отбора на Детское Евровидение, что состоится в сентябре 2026 года.

Победителя выберут совместно жюри и зрители.

В этом году музыкальным продюсером конкурса снова стала певица и автор песен Светлана Тарабарова.

Мы ищем не только сильный вокал, но и настоящую индивидуальность, ведь этот конкурс не только о вокале. Проявите себя по максимуму – от видеокаверов до визитки, помогите нам увидеть, чем именно вы сможете зацепить огромную аудиторию фанатов Евровидения по всему миру. Иногда большая часть успеха – в качественной подготовке! Верю в каждого из вас, болею за каждого,

– отметила артистка.

Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма певицы

Напомним, что в прошлом году победу на Детском Евровидении одержала Лу Делез из Франции с песней Ce monde. В то же время Франция отказалась принимать конкурс, поэтому в этом году Детское Евровидение в третий раз пройдет на Мальте. Финал запланирован на 24 октября.

Украину на прошлом конкурсе представляла София Нерсесян, которая с песней Motanka заняла второе место.