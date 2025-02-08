Почему Андрея Данилко нет в жюри Нацотбора: глава делегации от Украины назвала причину

Андрей Данилко, который несколько лет был судьей на Национальных отборах, не участвует в конкурсе в 2025 году. Оксана Скибинская рассказала об этом подробнее.

Глава делегации Украины на Евровидении-2024 Оксана Скибинская рассказала, что Андрею Данилко предлагали принять участие в опросе, где выбирали членов жюри. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на M1 music.

Интересно Хотят покорить Евровидение: что известно о "ДК Энергетик", песни которых звучат в STALKER 2

Оксана Скибинская разъяснила, как происходит процесс отбора жюри. Задача команды Нацотбора – сформировать перечень музыкальных экспертов, продюсеров, артистов и предложить им возможность принять участие в опросе.

Организаторы не могут гарантировать, что тот или иной музыкальный эксперт попадет в судейское кресло, ведь голосование проходит в Дие. Они лишь предлагают, а артист или эксперт должен принять решение.

Мы обращались к Андрею Данилко, предлагали ему принять участие в этом опросе – претендовать на место в жюри. Он не согласился. Положительного ответа мы не получили,

– объяснила Оксана Скибинская.

Нацотбор-2025: главное

Национальный отбор на Евровидение в очередной раз проходит в Украине. Песенный конкурс стартовал еще в прошлом году, а 8 февраля пройдет финал.

В состав судей вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Победу на Нацотборе на Евровидение 2025 букмекеры пророчат группе Ziferblat. Среди фаворитов также певица Маша Кондратенко и FIЇNKA.