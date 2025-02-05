Сколько Украина потратит на финал Нацотбора на Евровидение-2025: названа сумма

Для организации финала Нацотбора-2025 потратят средства из государственного бюджета. Стало известно, сколько будет стоить концерт, оборудование и другие расходы.

Подготовка к финалу Национального отбора на Евровидение в самом разгаре. На ProZorro тем временем опубликовали информацию о том, что организация песенного конкурса обойдется госбюджету в 10,5 миллионов гривен, передает 24 Канал.

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Бюджет Национального отбора-2025 составляет 10 499 822 гривны.

Построение основной декорации – сцены Нацотбора – стоило 1,9 миллиона гривен. Также в этом году построили укрытие за 100 тысяч. На производство графики пришлось потратиться на 300 тысяч гривен, а на создание номеров суммарно выделили 400 тысяч.

Для создания визиток потратили почти полмиллиона гривен. Еще 1 миллион – это расходы на жюри, ведущих и звездных гостей.

Среди других расходов: транспорт, аренда локации, гонорары персонала, техническое обеспечение, административные и студийные расходы.

Расходы на Нацотбор-2025 / Скриншоты из ProZorro

Добавим, прошлогодний Нацотбор стоил 10 999 811,46 гривны. Тогда в соцсетях разгорелся скандал по поводу уместности таких расходов во время полномасштабной войны.

Главное о Нацотборе-2025

Финал песенного конкурса состоится 8 февраля и начнется в 18:30. 10 участников будут соревноваться за победу и право представить страну в Базеле.

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Ведущие шоу – Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак. Члены жюри – Джамала, Сергей Танчинец, Екатерина Павленко.

В сети обсуждают финалистов и делают ставки: кто поедет на Евровидение-2025 от Украины. Предполагают, что больше всего шансов у группы Ziferblat и певицы Маши Кондратенко.