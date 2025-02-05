Підготовка до фіналу Національного відбору на Євробачення у самому розпалі. На ProZorro тим часом опублікували інформацію про те, що організація пісенного конкурсу обійдеться держбюджету у 10,5 мільйонів гривень, передає 24 Канал.

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Бюджет Національного відбору-2025 становить 10 499 822 гривні.

Побудова основної декорації – сцени Нацвідбору – коштувала 1,9 мільйона гривень. Також цього року побудували укриття за 100 тисяч. На виробництво графіки довелось витратитися на 300 тисяч гривень, а на створення номерів сумарно виділили 400 тисяч.

Для створення візитівок витратили майже пів мільйона гривень. Ще 1 мільйон – це витрати на журі, ведучих та зіркових гостей.

Серед інших витрат: транспорт, оренда локації, гонорари персоналу, технічне забезпечення, адміністративні й студійні витрати.

Витрати на Нацвідбір-2025 / Скриншоти з ProZorro

Додамо, тогорічний Нацвідбір коштував 10 999 811,46 гривні. Тоді в соцмережах розгорівся скандал з приводу доречності таких витрат під час повномасштабної війни.

Головне про Нацвідбір-2025

Фінал пісенного конкурсу відбудеться 8 лютого та розпочнеться о 18:30. 10 учасників змагатимуться за перемогу та право представити країну у Базелі.

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Ведучі шоу – Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна і Василь Байдак. Члени журі – Джамала, Сергій Танчинець, Катерина Павленко.

У мережі обговорюють фіналістів та роблять ставки: хто поїде на Євробачення-2025 від України. Припускають, що найбільше шансів у гурту Ziferblat та співачки Маші Кондратенко.