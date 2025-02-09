Badstreet Boys на Евровидение: сеть взорвалась мемами о Нацотборе-2025

Вчера, 8 февраля, наконец отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2025. Победу одержала группа Ziferblat, которая представит Украину на международной сцене в мае в Базеле. По результатам голосования зрителей они набрали больше всего баллов. В то же время фаворитом среди судей стал KHAYAT, зато коллектив-победитель получил от них 9 баллов.

Нацотбор на Евровидение-2025 действительно прошел грандиозно, как и обещали организаторы. Однако, конечно, не обошлось без забавных моментов, на которые внимательные зрители обратили внимание во время эфира. Сеть еще вчера вечером заполонили мемы. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

Тоже интересно Ziferblat победили на Нацотборе: как украинцы реагируют на представителей на Евровидение-2025

Традиционно больше всего мемов можно найти в соцсети X (бывшем твиттере). Пользователи, в частности, шутят о том, что Украину на Евровидении-2025 должна была бы представить группа Badstreet Boys, которая зажгла сцену в финале, исполнив песню Eurosong. Кроме того, сравнивают группы Ziferblat и "ДК Энергетик".

Мемы о Нацотборе на Евровидение-2025 с X:

Неожиданно одним из героев мемов стал Петр Алексеевич Порошенко.

А вот смешные видео можно найти в тиктоке. Сеть, в частности, рассмешил момент, когда Василий Байдак крутил Машу Ефросинину. Героями мемов также стали Екатерина Павленко, Руслана и финалисты Нацотбора-2025.

Мемы о Нацотборе на Евровидение-2025 с тиктока:

Итак, впереди главное выступление на сцене Евровидения-2025. Уже в мае будем наблюдать за грандиозным шоу и, конечно, болеть за Украину. Уверены, что нас также ждет новая порция мемов.