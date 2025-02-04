Масштабы впечатляют: первые фото сцены Нацотбора на Евровидение-2025

"Суспільне" и STARLIGHT PRODUCTION показали макет сцены Национального отбора на Евровидение-2025. Финал состоится уже в эту субботу, 8 февраля, именно тогда станет известно, кто поедет на песенный конкурс от Украины.

Двухъярусная обновленная сцена, гринрум, где будут десять команд финалистов, и немало нововведений – именно это зрители увидят уже через несколько дней. Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Креативный продюсер Национального отбора на Евровидение-2025 Герман Ненов ставил перед собой две цели, когда работал над созданием сцены. По словам мужчины, она должна познакомить зрителей с каждым из десяти финалистов. Поэтому для него было важно сделать "сцену-портрет".

Кроме того, Ненов отметил, что сценическое пространство должно напоминать сцену самого Евровидения.

Для этого мы создали шесть отдельных сценических площадок: два яруса основной сцены, подиум, состоящий из двух частей и прерываемый центральным кубом посередине, а также гринрум, в котором разместятся делегации наших участников,

– рассказал Герман Ненов.

Креативный продюсер Нацотбора также поделился, что на подиуме будет проходить парад финалистов. Он состоится в начале шоу – после номера открытия.

Сцена Национального отбора на Евровидение-2025:

Какой будет сцена Нацотбора на Евровидение-2025

В финале Нацотбора будет фан-зона, трибуны, а также "беспрецедентное количество экранов и световых конструкций", которые будут создавать эффект 360 градусов. Более того, впервые в Украине будут использованы некоторые световые приборы.

Руководитель проекта от Starlight Production Борис Пустовой отметил, что нынешний Нацотбор на Евровидение – об украинской надежде и о желании дать нашей стране мощный сигнал единства, силы и света во время войны.

Структура, съемочные приемы и конфигурация сценического дизайна будут давать ощущение большого европейского праздника единства, главной звездой которого будут украинские голоса и свет нашей веры в победу,

– подчеркнул Пустовой.

Стоит отметить! Финал Национального отбора на Евровидение 2025 можно смотреть онлайн 8 февраля. Трансляция начнется в 18:30.

Сцена Национального отбора на Евровидение-2025: смотрите видео

Основой шоу будет концепция "Музыкальной ДНК нации", которая сочетает в себе три важных символа: сердце – логотип Евровидения; музыкальные волны – безудержная энергия колебания от звуковых волн; стилизованный образ ДНК – аллюзия на танец линий, музыкальных волн и вибраций.