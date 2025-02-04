Двоярусна оновлена сцена, грінрум, де будуть десять команд фіналістів, та чимало нововведень – саме це глядачі побачать вже за кілька днів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Креативний продюсер Національного відбору на Євробачення-2025 Герман Нєнов ставив перед собою дві мети, коли працював над створенням сцени. За словами чоловіка, вона повинна познайомити глядачів з кожним із десяти фіналістів. Тому для нього було важливо зробити "сцену-портрет".

Крім того, Нєнов зазначив, що сценічний простір має нагадувати сцену самого Євробачення.

Для цього ми створили шість окремих сценічних майданчиків: два яруси основної сцени, подіум, що складатиметься з двох частин і перериватиметься центральним кубом посередині, а також грінрум, у якому розмістяться делегації наших учасників,

– розповів Герман Нєнов.

Креативний продюсер Нацвідбору також поділився, що на подіумі проходитиме парад фіналістів. Він відбудеться на початку шоу – після номера відкриття.

Сцена Національного відбору на Євробачення-2025:

Якою буде сцена Нацвідбору на Євробачення-2025

У фіналі Нацвідбору буде фан-зона, трибуни, а також "безпрецедентна кількість екранів і світлових конструкцій", які створюватимуть ефект 360 градусів. Ба більше, вперше в Україні будуть використані деякі світлові прилади.

Керівник проєкту від Starlight Production Борис Пустовий зауважив, що цьогорічний Нацвідбір на Євробачення – про українську надію та про бажання дати нашій країні потужний сигнал єдності, сили та світла у час війни.

Структура, знімальні прийоми та конфігурація сценічного дизайну даватимуть відчуття великого європейського свята єдності, головною зіркою якого будуть українські голоси й світло нашої віри в перемогу,

– підкреслив Пустовий.

Варто зазначити! Фінал Національного відбору на Євробачення 2025 можна дивитися онлайн 8 лютого. Трансляція розпочнеться о 18:30.

Сцена Національного відбору на Євробачення-2025: дивіться відео

Основою шоу буде концепція "Музичної ДНК нації", яка поєднує у собі три важливі символи: серце – логотип Євробачення; музичні хвилі – нестримна енергія коливання від звукових хвиль; стилізований образ ДНК – алюзія на танець ліній, музичних хвиль та вібрацій.