Каждый трек удивит: все песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025

Тина Кароль, команда Суспильного и украинцы на голосовании выбрали 10 финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. У каждого участника свой неповторимый стиль, который проявляется в их песнях. Все треки финалистов теперь доступны для прослушивания.

Десять музыкантов и коллективов будут соревноваться за право представлять Украину на Евровидении. Среди них есть новые имена, и уже известные украинцам опытные артисты.

К слову Скандал на Нацотборе-2025: FIЇNKA впервые прокомментировала обвинения в плагиате

На пресс-конференции состоялась презентация песен всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2025, пишет 24 Канал. От лирики до фолка и даже пост-панка – слушайте все треки, чтобы выбрать фаворита.

FIЇNKA – "Культура": слушайте онлайн

Future Culture – "Waste My Time": слушайте онлайн

KHAYAT – "Honor": слушайте онлайн

KRYLATA – "Stay true": слушайте онлайн

MOLODI – "My sea": слушайте онлайн

Ziferblat – "Bird of pray": слушайте онлайн

Абие – "Дім": слушайте онлайн

"ДК Энергетик" – "Сіль": слушайте онлайн

Маша Кондратенко – "No time to cry": слушайте онлайн

Влад Шериф – "Wind of change": слушайте онлайн

Нацотбор-2025: что нужно знать