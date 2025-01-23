Каждый трек удивит: все песни финалистов Национального отбора на Евровидение-2025
Тина Кароль, команда Суспильного и украинцы на голосовании выбрали 10 финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. У каждого участника свой неповторимый стиль, который проявляется в их песнях. Все треки финалистов теперь доступны для прослушивания.
Десять музыкантов и коллективов будут соревноваться за право представлять Украину на Евровидении. Среди них есть новые имена, и уже известные украинцам опытные артисты.
К слову Скандал на Нацотборе-2025: FIЇNKA впервые прокомментировала обвинения в плагиате
На пресс-конференции состоялась презентация песен всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2025, пишет 24 Канал. От лирики до фолка и даже пост-панка – слушайте все треки, чтобы выбрать фаворита.
FIЇNKA – "Культура": слушайте онлайн
Future Culture – "Waste My Time": слушайте онлайн
KHAYAT – "Honor": слушайте онлайн
KRYLATA – "Stay true": слушайте онлайн
MOLODI – "My sea": слушайте онлайн
Ziferblat – "Bird of pray": слушайте онлайн
Абие – "Дім": слушайте онлайн
"ДК Энергетик" – "Сіль": слушайте онлайн
Маша Кондратенко – "No time to cry": слушайте онлайн
Влад Шериф – "Wind of change": слушайте онлайн
Нацотбор-2025: что нужно знать
- В декабре команда Суспильного представила лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. Впоследствии было определено 9 финалистов, тогда как украинцы в голосовании должны были выбрать еще одного участника из лонглиста. Этой десятой финалисткой стала FIЇNKA.
- Судей Нацотбора-2025 украинцы также выбирали в приложении Дія. Состав жюри выглядит так – победительница Евровидения-2016 Джамала, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и фронтвумен Go_A Екатерина Павленко.
- Победителя Национального отбора, который представит Украину на Евровидении-2025, определят результаты голосования жюри и зрителей. Финал состоится 8 февраля в формате телеконцерта.