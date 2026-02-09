Сколько украинцев проголосовали в финале Нацотбора: цифры из Дії и СМС
- Украину на Евровидении-2025 представит певица LELÉKA, которая победила на Нацотборе, получив максимум баллов от жюри и зрителей.
- 208 391 украинец проголосовал через приложение Дія, а 19 209 голосов было отдано через СМС, причем Jerry Heil заняла второе место по смс-голосованию.
Национальный отбор на Евровидение-2025 состоялся в субботу, 7 февраля. Украинцы выбрали, кто будет представлять страну на песенном конкурсе – победительницей стала LELÉKA.
Как и обычно, победителя Национального отбора определили по двум результатам: голосование жюри и зрителей. Стали известны подробные результаты и количество голосов за каждого участника, пишет Суспільне.
208 391 украинец присоединился к выбору представителя на Евровидении в приложении Дія. Так выглядит распределение голосов:
- LELÉKA – 54 830 голосов – 26,311%
- LAUD – 35 189 голосов – 16,886%
- Jerry Heil – 33 034 голоса – 15,852%
- KHAYAT – 17 144 голоса – 8,227%
- Mr. Vel – 15 809 голосов – 7,586%
- The Elliens – 14 363 голоса – 6,892%
- Molodi – 12 400 голосов – 5,95%
- Monokate – 11 963 голоса – 5,741%
- Valeriya Force – 7 928 голосов – 3,804%
- "ЩукаРыба" – 5 731 голос – 2,75%
Также зрители имели возможность отдать голос за фаворита через СМС. Этот способ выбрало 19209 украинцев. Интересно, что Jerry Heil обошла LAUD и заняла второе место по смс-голосованию.
- LELÉKA – 5 220 голосов – 27,17%
- Jerry Heil – 2 687 голосов – 13,99%
- LAUD – 2 674 голоса – 13,92%
- KHAYAT – 1 863 голоса – 9,7%
- Mr. Vel – 1 713 голосов – 8,92%
- The Elliens – 1 640 голосов – 8,54%
- Molodi – 1 115 голосов – 5,8%
- Monokate – 939 голосов – 4,89%
- "ЩукаРыба" – 715 голосов – 3,72%
- Valeriya Force – 643 голоса – 3,35%
Отметим, некоторые украинцы жаловались на голосование в Дії. У тредсе пользователи делились, что во время голосования за одного участника голос засчитывался другому. Однако команда сервиса объяснила, что система не может менять выбор.
Что надо знать о Евровидении-2026?
- Украину представит певица LELÉKA, которая победила на Нацотборе 7 февраля. Ее песня Ridnym рассказывает о надежде, внутренней силе и обновлении.
- Артистка получила максимум баллов от жюри и зрителей. Евровидение-2026 состоится в Вене на стадионе Wiener Stadthalle. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а финал отгремит 16 мая.
- Участие в песенном конкурсе подтвердило 35 стран. Однако из-за участия Израиля некоторые страны могут отказаться от Евровидения.