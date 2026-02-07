Jerry Heil заявила, что ее подставили на Нацотборе: "Не увидите мой номер полноценным"
- Jerry Heil, фаворитка Нацотбора-2026 на Евровидение, сообщила, что ее номер не покажут полноценно в эфире.
- Специально разработанные электроприборы для ее выступления не были показаны, как обещала команда Нацотбора.
Уже стартовал финал Национального отбора на Евровидение-2026. Эфир можно смотреть на платформах Общественного Вещания, однако его записали заранее из соображений безопасности.
Одна из фавориток Нацотбора-2026 – Jerry Heil выйдет на сцену предпоследней. Перед выступлением артистка сделала неожиданное заявление о своем номере в телеграм-канале.
В эфире вы не увидите мой номер полноценным – таким, каким его создали режиссеры. Первым моим вопросом после возвращения со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?" Эти электроприборы – это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса. Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали,
– написала Jerry Heil.
По словам артистки, на репетициях команда Национального отбора на Евровидение-2026 обещала, что сделает раскадровку, однако этого не произошло.
Вы увидите то, что вошло в эфир, и параллельно увидите мою публикацию, чтобы понять, что видели зрители в зале,
– отметила она.
Нацотбор на Евровидение-2026: главное
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 транслируют в формате большого телевизионного концерта.
Ведущими шоу стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, а оценивают выступления конкурсантов Руслана, Злата Огневич, Константин Томильченко, Виталий Дроздов и Евгений Филатов.
За право представлять Украину на 70-песенном конкурсе, который пройдет в Вене, борются Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба".
Победителя выберут по результатам голосования жюри и зрителей.