Я боялась, – LELÉKA впервые прокомментировала победу в Нацотборе-2026

В финале Национального отбора на Евровидение-2026 соревновались сразу 10 участников, и победу одержала певица LELÉKA.

Она получила – 20 баллов и уже в мае представит Украину на международном песенном конкурсе в Вене. Артистка прокомментировала свой успех в Нацотборе, передает 24 Канал.

К теме LELÉKA будет представлять Украину на Евровидении: что известно о жизни певицы

LELÉKA призналась, что очень тронута победой и для нее большая честь получить возможность представить Украину на международной арене.

Больше всего я боялась, когда шла на Нацотбор: быть не принятой сообществом, к которому считаю себя принадлежащей. И то, что за меня люди все-таки проголосовали, для меня имеет невероятное значение,

– сказала певица в прямом эфире.

Финал Национального отбора на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн

Напомним, что на Нацотборе-2026 LELÉKA выступала с песней Ridnym о надежде и внутренней силе, которая помогает начать снова, даже когда вокруг все рушится. Она о принятии изменений, веру в себя и в жизнь, которая всегда находит способ возродиться.

Что известно о певице LELÉKA?