Нацотбор на Евровидение 2026: объявили порядок выступления финалистов
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 не за горами, поэтому 15 января состоялась жеребьевка, которая определила, в каком порядке будут выступать артисты.
Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Евровидения Украина.
Финал Нацотбора-2026 откроет Valeriya Force, а закрывать мероприятие будет – группа "ЩукаРыба".
Какой порядок выступлений финалистов Национального отбора?
1. Valeriya Force – Open Our Hearts;
2. Molodi – THE LEGENDS;
3. Monokate – TYT;
4. The Elliens – Crawling whispers;
5. Laud – Lightkeeper;
6. Leléka – "Рідним";
7. Mr. Vel – Do or Done;
8. KHAYAT – "Герци";
9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".
Пресс-конференция и жеребьевка финалистов Нацотбора на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?
- Финал песенного конкурса состоится 7 февраля.
- В рамках шоу Общественное Вещание вместе с Superhumans Center проведет сбор для протезирования ветеранов.
- Артист, который победит в Нацотборе-2026, будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в столице Австрии – Вене. Наша страна будет выступать во второй половине второго полуфинала Евровидения-2026.