Нацотбор на Евровидение 2026: объявили порядок выступления финалистов

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 не за горами, поэтому 15 января состоялась жеребьевка, которая определила, в каком порядке будут выступать артисты.

Финал Нацотбора-2026 откроет Valeriya Force, а закрывать мероприятие будет – группа "ЩукаРыба". Какой порядок выступлений финалистов Национального отбора? 1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. The Elliens – Crawling whispers;

5. Laud – Lightkeeper;

6. Leléka – "Рідним";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герци";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля". Пресс-конференция и жеребьевка финалистов Нацотбора на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026? Финал песенного конкурса состоится 7 февраля.

В рамках шоу Общественное Вещание вместе с Superhumans Center проведет сбор для протезирования ветеранов.

Артист, который победит в Нацотборе-2026, будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в столице Австрии – Вене. Наша страна будет выступать во второй половине второго полуфинала Евровидения-2026.