Jerry Heil, Monokate, KHAYAT и другие: финалисты Нацотбора-2026 презентовали свои песни
- В феврале состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026 с 10 участниками, открывать шоу Valeriya Force, а завершать будет группа "ЩукаРыба".
- Финал Нацотбора-2026 состоится 7 февраля, трансляция будет на телеканале Общественное Культура, а во время шоу организуют сбор средств на протезирование ветеранов.
В феврале традиционно состоится финал Национального отбора на Евровидение. В конкурсе принимают участие сразу 10 участников.
15 января команда Нацотбора провела жеребьевку относительно порядка выступления финалистов. Поэтому, известно, что открывать шоу будет Valeriya Force, а завершать его группа "ЩукаРиба". Теперь стали доступны все песни конкурсантов Нацотбора-2026, которые каждый желающий может послушать и выбрать для себя фаворита. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Евровидения. Украина.
Интересно Солист хора "Гомон" честно рассказал, как огромный успех повлиял на его отношения с женой
Valeriya Force
Певица презентовала современный поп-гимн Open Our Hearts о женской силе, наследственную энергию и единство поколений. Главная идея трека – вместе мы сильнее и можем светить для других. Интересно, что в этой песне Valeriya Force соединила хор, рэп и украинскую духовную глубину.
Valeriya Force – Open Our Hearts: смотрите видео онлайн
Molodi
Группа записала трек legends. Эта песня звучит сразу на двух языках: английском и украинском.
Де би я не був, я знайду тебе в грудях моїх – небо. Tell me, am I strong enough, enough to stand my ground and rise above, when I felt like I was hopeless? You showed me I can still love,
– поют Кирилл и Иван.
Molodi – legends: смотрите видео онлайн
Monokate
Трек TYT – современное прочтение украинской народной лирики о выборе, свободе и женском достоинство. Песня также о поддержке друг друга, о присутствии и надежду снова стать ближе к себе и к близким.
Monokate – TYT: смотрите видео онлайн
The Elliens
В песне Crawling whispers музыканты поют о моментах, когда внутри тяжело и больно дышать, но ты находишь силы держаться и двигаться дальше. Она о темных временах, из которых рождается неожиданная сила, и для всех, кто хоть раз чувствовал, что не выдержит, но все же выстоял.
The Elliens – Crawling whispers: смотрите видео онлайн
Laud
Песня Lightkeeper раскрывает образ хранителей света.
Lightkeeper – это второе имя каждого украинца. Это наш защитник, который оберегает мирные города, а также учитель, что учит следующее поколение украинцев, а еще бизнесмен, что продолжает генерировать экономические процессы внутри страны, а также девочка или мальчик, которые собрали портфель в школу и легли спать в надежде, что им не нужно будет этой ночью идти в укрытие,
– говорится в описании к треку.
Laud – Lightkeeper: смотрите видео онлайн
Leléka
Исполнительница презентовала песню Ridnym о надежде и внутренней силе, которая помогает начать снова, даже когда вокруг все разрушается. Она о принятии изменений, веру в себя и в жизнь, которая всегда находит способ возродиться.
Кстати, композиция двуязычная – в ней сочетаются английский и украинский.
Leléka – Ridnym: смотрите видео онлайн
Mr. Vel
Песня Do or Done о человеке, который пытается сохранить себя и свой внутренний свет в сложном, жестоком мире. Лирический герой композиции видит разрушение вокруг, сталкивается с давлением, чужими правилами и сомнениями, но борется вместо того, чтобы подчиниться.
Mr. Vel – Do or Done: смотрите видео онлайн
KHAYAT
Песня "Герцы" о состоянии, когда ты на грани выносливости и чувствуешь внутреннюю пустоту, но еще не сломался. Она о моменте, когда больше нет опоры во внешнем мире и остается только сердце, бьющееся вопреки усталости, сомнениям и страху.
Эта история не о борьбе и не о победе. Она о внутренней боли и растерянности, которые можно или временно глушить, или научиться жить с ними,
– отметил певец.
KHAYAT – "Герцы": смотрите видео онлайн
Jerry Heil
Яна на Нацотбор-2026 подала песню CATHARTICUS (prayer), которая переводится как "Катарсис (молитва)". Трек сочетает латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современный поп, открывая новый взгляд на жанр. Главный месседж композиции заложен в строках: "I pray for those who don't wanna see Heaven is on Earth" (Я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле).
Мы не знаем, не поздно ли уже что-то кардинально изменить, но я точно верю, что никогда не поздно остановиться. Остановиться разрушать – себя, друг друга и мир вокруг. Этой песней мне хотелось напомнить: рай не где-то потом. Он возможен здесь и сейчас, если мы научимся его видеть,
– отметила Jerry Heil.
Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer): смотрите видео онлайн
"ЩукаРыба"
"Моя земля" воспевает возвращение домой – туда, где тебя ждут, где родные люди и знакомые места. Песня напоминает, что дом всегда остается в сердце, даже если ты далеко. Ее текст и мелодия вырастают из народной песенной традиции, но звучат современно.
"ЩукаРыба" – "Моя земля": смотрите видео онлайн
Что известно о финале Национального отбора на Евровидение-2026?
- Он состоится 7 февраля.
- Транслировать шоу будут на телеканале Общественное Культура.
- Лозунг Нацотбора-2026 – "Будь-уникальным".
- В рамках шоу Общественное Вещание совместно с Superhumans Center организуют сбор средств на протезирование ветеранов.