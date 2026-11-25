Евровидение состоится в мае в Болгарии, а наш национальный отбор запланирован уже на февраль 2027 года. Интересно, кто на этот раз будет представлять Украину, ведь в списке участников немало интересных исполнителей.

Недавно Суспильне объявило лонг-лист национального отбора на Евровидение-2027. Певица LELÉKA в своем Telegram-канале призналась, что она не является еврофанаткой, однако не смогла пройти мимо списка участников Нацотбора.

Рада видеть артистов, за которых уже сейчас искренне болею. У меня даже есть тройка фаворитов. И хотя песен пока не слышала, и все еще может измениться, сейчас я искренне признаюсь, что очень люблю творчество Кажанны и GANNA, и болею за Povin,

– говорит артистка.

LELÉKA также пожелала каждому и каждой успеха, сказала, что будет болеть, и добавила: "Пусть этот путь будет о музыке, смелости и своих людях". Как известно, LELÉKA (Виктория Лелека) представляла Украину на Евровидении-2026 в Вене с песней "Ridnym" и заняла 9-е место в финале, набрав 221 балл.

LELÉKA на Евровидении: смотрите видео

71-й песенный конкурс Евровидение-2027 состоится в мае 2027 года (полуфиналы – 11 и 13 мая, гранд-финал – 15 мая) на площадке "Арена Бургас" в приморском городе Бургас, Болгария. Право впервые принять у себя конкурс страна завоевала благодаря победе болгарской певицы Dara с песней "Bangaranga" на Евровидении-2026 в Вене.

Участие в конкурсе подтвердили 36 стран: на сцену возвращается Северная Македония, зато Чехия и Нидерланды отказались от участия. Впервые в истории песенного конкурса дебютирует эта неевропейская страна.