Нещодавно Суспільне оголосило лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027. Співачка LELÉKA у своєму Telegram-каналі зізналася, що вона не єврофанатка, проте обійти список учасників не змогла.

Adv

популярні відео

Рада бачити артистів, за яких уже зараз щиро вболіваю. Навіть маю трійку фаворитів. І хоча пісень поки не чула, і все ще може змінитися, зараз вам щиро зізнаюся, що дуже люблю творчість Кажанни та GANNA, і вболіваю за Povin– каже артистка.

LELÉKA також побажала кожному й кожній успіху, каже, що вболіватиме та додала: "Нехай цей шлях буде про музику, сміливість і своїх людей". Як відомо, LELÉKA (Вікторія Лелека) представляла Україну на Євробаченні-2026 у Відні з піснею "Ridnym" і посіла 9-те місце у фіналі, набравши 221 бал.

LELÉKA на Євробаченні: дивіться відео

71-й пісенний конкурс Євробачення-2027 відбудеться в травні 2027 року (півфінали – 11 та 13 травня, гранд-фінал – 15 травня) на майданчику "Арена Бургас" у приморському місті Бургас, Болгарія. Право вперше прийняти конкурс країна виборола завдяки перемозі болгарської співачки Dara з піснею "Bangaranga" на Євробаченні-2026 у Відні.

Участь у конкурсі підтвердили 36 країн: на сцену повертається Північна Македонія, натомість Чехія та Нідерланди відмовилися від участі. Вперше в історії пісенного конкурсу дебютує ця неєвропейська країна.