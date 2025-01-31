Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Финал национального отбора на Евровидение-2025 состоится уже через неделю. Украинцы и члены жюри выберут артиста или коллектив, который представит страну на песенном конкурсе в Базеле.

Национальный отбор официально стартовал в сентябре 2024 года, когда стало известно, что Украина участвует в Евровидении-2025. 24 Канал собрал все, что известно о нынешнем песенном конкурсе.

К слову Грандиозное и эпическое украинское шоу: официальная дата финала Нацотбора на Евровидение-2025

Когда состоится Нацотбор-2025

Финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта.

Открывать мероприятие будут украинские звезды песенного конкурса, в течение финала будет несколько интервал-актов. Участники и их команды будут находиться в грин-румах. Все эти элементы создадут эффект настоящего Евровидения.

Список всех финалистов Нацотбора

Музыкальным продюсером Нацотбора-2025 после Дмитрия Шурова стала Тина Кароль. Артистка вместе с командой конкурса выбирала тех, кто достоин быть среди претендентов на победу. Сначала украинцам представили лонглист, впоследствии – список 9 финалистов.

Также фаны Евровидения имели возможность выбрать еще одного музыканта среди тех участников лонглиста, которые не вошли в финал. Больше всего голосов получила FIЇNKA, которая стала 10 финалисткой конкурса.

Уже состоялась жеребьевка, с помощью которого определили порядковые номера выступления участников в финале. Конкурс будет открывать Влад Шериф, а последними будут выступать "ДК Энергетик".

Влад Шериф – Wind of Change Абие – "Дом" MOLODI – My Sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No Time To Cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay True Ziferblat – Bird of Pray "ДК Энергетик" – "Соль".

Все песни финалистов Нацотбора-2025: слушайте онлайн

Кто будет судить участников: список членов жюри

Как и каждый год, судей Нацотбора выбирали украинцы в приложении Дія. Состав жюри с прошлого года изменился лишь частично.

Поэтому, профессиональным глазом финалистов Нацотбора будут оценивать победительница Евровидения-2016 Джамала, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и фронтвумен коллектива Go_A, что покорял конкурс в 2021, Екатерина Павленко.



Жюри Нацотбора / Фото из инстаграма Суспильне Евровидение

Кто будет вести Нацотбор-2025

Состав ведущих в этом году тоже не претерпел кардинальных изменений. Лица тех, кто проведет финал Нацотбора, уже знакомы украинцам. Это:

интервьюерка и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина;

официальный "голос" Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко;

стендап-комик Василий Байдак.

Анна Тульева будет вести предшоу Нацотбора-2025.



Ведущие Нацотбора / Фото из инстаграма Суспильне Евровидение

Где смотреть финал Нацотбора

Национальный отбор будут транслировать на нескольких платформах. В частности, вы сможете следить за последними новостями и просматривать онлайн-трансляцию на Show 24, а также на официальных площадках:

телеканал "Суспільне Культура";

сайт Суспільне Культура;

фейсбук-страницы Суспильного и "Евровидения Украина";

сайт Евровидение в Украине;

приложение Дія (выбрать "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD")

Как проголосовать за фаворита

Выбрать своего фаворита можно будет во время финала Нацотбора в приложении Дія. Принять участие в голосовании смогут украинцы в возрасте от 14 лет. Чтобы отдать голос за лучшего, по вашему мнению, участника, нужно будет открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы", за ним выбрать "Опрос".

В прошлом году количество желающих проголосовать за фаворита было таким большим, что в Дії произошел сбой, из-за чего результаты были объявлены на следующий день. Чтобы не повторить ошибок, организаторы отбора добавили еще одну возможность отдать голос за лучшего участника – через смс-голосование. Все детали объявят на финале.