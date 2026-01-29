Кто станет победителем Нацотбора на Евровидение: букмекеры сделали прогноз
- Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer) является фаворитом на победу в Нацотборе-2026.
- Финал Нацотбора-2026 состоится 7 февраля, ведущими будут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоится совсем скоро – 7 февраля. Тем временем участники усиленно готовятся к выступлению, а букмекеры делают первые прогнозы.
На сайте Eurovision World опубликовали один из первых рейтингов финалистов Нацотбора. В нем первое место занимает Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer).
Именно Jerry Heil пророчат награду на Национальном отборе-2026. Однако высокие шансы есть и у других финалистов. Например, Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку.
По мнению букмекеров, меньше всего шансов победить в Нацотборе у группы "Щука Рыба" с песней "Моя Земля".
Рейтинг финалистов Нацотбора по мнению букмекеров / Скриншот с сайта
Добавим, что ранее оценку финалистам Нацотбора на Евровидение-2026 провели в приложении My Eurovision Scoreboard. В рейтинге лидировала Monokate – именно ей прогнозировали победу. Но тройка фаворитов остается неизменной: это Jerry Heil, Monokate и LELEKA.
Главное о Нацотборе-2025
- Финал конкурса состоится в субботу, 7 февраля. Трансляция пройдет на телеканале Суспільне Культура. В вечер мероприятия организаторы вместе с Superhumans Center проведут благотворительный сбор средств для протезирования ветеранов.
- В список финалистов входят такие артисты: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и “ЩукаРиба”. Они представили свои композиции как на площадках, так и вживую на препати.
- Уже объявили ведущих Нацотбора-2026. Ими станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, которая впервые будет вести такое мероприятие.