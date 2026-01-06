Объявили дату финала Национального отбора на Евровидение-2026

7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Во время шоу Общественное Вещание вместе с Superhumans Center проведет сбор для протезирования ветеранов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Культура. Общественное Вещание и Superhumans Center впервые организовали совместный сбор, чтобы помочь пострадавшим во время войны.

Для нас важно, чтобы Нацотбор имел социальную миссию. Ведь это событие, которое привлекает внимание и может сплотить в очередной раз, чтобы совместно сделать важное дело. Два года подряд украинцы собирали на гуманитарное разминирование во время Нацотбора, в этом году хотим сделать акцент на вопросе протезирования, ведь эта проблема сейчас очень острая,

– рассказала глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

Важно! Приобщиться к сбору можно с сегодняшнего дня по ссылке, а также во время трансляции Нацотбора на платформах Общественного: телеканале Общественное Культура, ютуб-канале "Евровидение Украина" и на сайтах Общественное Культура и Евровидение в Украине.

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 пройдет в формате телевизионного концерта. Креативный продюсер Герман Ненов поделился, что шоу будет иметь месседж "Будь уникальным".

Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткардов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на Евровидении всегда нужны индивидуальность и собственный голос,

– объяснил он.

Напомним, ранее Общественное вещание назвало 9 финалистов Нацотбора: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и "ЩукаРиба".

Голосование на десятого финалиста состоится в январе. Проголосовать можно будет за ANSTAY, Karyotype, KHAYAT, MON FIA, OKS или Марту Адамчук. Полный список финалистов обнародуют 15 января 2026 года.

Что известно о Евровидении-2026?