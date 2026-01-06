Оголосили дату фіналу Національного відбору на Євробачення-2026

7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Під час шоу Суспільне Мовлення разом із Superhumans Center проведе збір для протезування ветеранів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура. Суспільне Мовлення і Superhumans Center уперше організували спільний збір, аби допомогти постраждалим під час війни.

Читайте також Ми ж все одно їх любимо, – Джамала про допуск до Нацвідбору артистів, які виступали в Росії

Для нас важливо, щоб Нацвідбір мав соціальну місію. Адже це подія, яка привертає увагу і може згуртувати вкотре, щоб спільно зробити важливу справу. Два роки поспіль українці збирали на гуманітарне розмінування під час Нацвідбору, цьогоріч хочемо зробити акцент на питанні протезування, адже ця проблема зараз дуже гостра,

– розповіла голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

Важливо! Долучитися до збору можна відсьогодні за посиланням, а також під час трансляції Нацвідбору на платформах Суспільного: телеканалі Суспільне Культура, ютуб-каналі "Євробачення Україна" і на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 пройде у форматі телевізійного концерту. Креативний продюсер Герман Нєнов поділився, що шоу матиме меседж "Будь унікальним".

Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціонування учасників і підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на Євробаченні завжди потрібні індивідуальність і власний голос,

– пояснив він.

Нагадаємо, раніше Суспільне мовлення назвало 9 фіналістів Нацвідбору: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і "ЩукаРиба".

Голосування на десятого фіналіста відбудеться у січні. Проголосувати можна буде за ANSTAY, Karyotype, KHAYAT, MON FIA, OKS або Марту Адамчук. Повний список фіналістів оприлюднять 15 січня 2026 року.

Що відомо про Євробачення-2026?