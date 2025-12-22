Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала прокомментировала эту ситуацию в эфире "Утра в большом городе", пишет 24 Канал.
Это Общественное и целая команда решает, насколько надо все это менять, но в целом можно подумать,
– сказала Джа.
Певица считает, что пункт 4.6, который запрещает артистам, выступавшим в России или на оккупированных территориях после 2014 года, участвовать в Нацотборе на Евровидение, действительно можно усовершенствовать. По ее словам, есть немало артистов, которые ранее гастролировали в России, но сейчас активно помогают украинской музыке и армии.
Мы же все равно их любим. Здесь (в Украине – 24 Канал) люди ходят на концерты. Аншлаги во Дворцах спорта. То есть они голосуют за них своими билетами и своими прослушиваниями,
– отметила Джамала.
Напомним, накануне Оля Полякова подавала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. В то же время она в своем инстаграме заявила, что некоторые правила Нацотбора "являются дискриминационными" и требуют пересмотра.
Как Общественное отреагировало на просьбу об изменении правил Нацотбора?
- Сначала Общественный вещатель отклонил просьбу Оли Поляковой, отметив, что конкурс уже начат.
- Впоследствии команда певицы получила письмо от Общественного, где указано, что организаторы Национального отбора готовы к обсуждению изменения правил Нацотбора, однако после проведения Евровидения-2026.
- Кстати, 24 ноября объявили имена 15 участников Нацотбора на Евровидение-2026. Оля Полякова не вошла в лонглист.