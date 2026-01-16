Финалистку Нацотбора на Евровидение-2026 подозревают в сотрудничестве с россиянином

Национальный отбор на Евровидение в самом разгаре: состоялась жеребьевка между финалистами, также участники уже презентовали свои песни. Теперь к каждому артисту приковано пристальное внимание еврофанов: и речь не только о творчестве, но и возможных связях со страной-агрессором.

Одна из финалисток Нацотбора-2026 Valeriya Force оказалась на грани скандала: ее подозревают в сотрудничестве с россиянами. Первым это заметил блогер Богдан Беспалов в своем телеграм-канале, передает 24 Канал.

В 2024 году Valeriya Force выпустила альбом My Dark Side. Информацию о пластинке на своей странице публиковал D.Woo – российский звукорежиссер, который живет в стране-агрессоре и пишет песни для других россиян. Среди них – исполнитель Леша Свик, который поддерживает Путина.



Сейчас этого сообщения на странице звукорежиссера нет. Вероятно, после обнародования информации в сети, пост решили архивировать.

Однако есть еще одна деталь: в одном из постов россиянина D.Woo указано, с какими артистами он сотрудничает или сотрудничал. В списке можно увидеть Vesta – это еще один псевдоним Valeriya Force.



Также Богдан Беспалов опубликовал скриншоты, на которых видно лайки от Валерии на сообщениях россиянина, подписки на других российских артистов. В сториз звукорежиссера также есть видеодоказательство сотрудничества с Валерией.



Сейчас артистка никак не отреагировала на информацию, всплывшую в сети.

Отметим, если информация о сотрудничестве Valeriya Force с россиянами во время полномасштабной войны подтвердится, это может поставить под вопрос ее участие в Национальном отборе. Журналисты 24 Канала обратились к команде артистки и Общественного за официальными комментариями.

Что известно о Valeriya Force?

Настоящее имя певицы – Валерия Симулик. Исполнительница родом из Харькова. Ранее она участвовала в проектах "Х-Фактор" и "Украина имеет талант".

В 2023 году певица начала строить сольную карьеру в Америке с псевдонимом Valeriya Force. В 2026 году артистка вошла в шортлист Национального отбора на Евровидение. Она стремится представить Украину с песней Open Our Hearts.

Интересно, что к созданию трека присоединился саундпродюсер Винни Вендитто, известный благодаря сотрудничеству с Эминемом.