Одна з фіналісток Нацвідбору-2026 Valeriya Force опинилась на межі скандалу: її підозрюють у співпраці з росіянами. Першим це помітив блогер Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

У 2024 році Valeriya Force випустила альбом My Dark Side. Інформацію про платівку на своїй сторінці публікував D.Woo – російський звукорежисер, який живе в країні-агресорці та пише пісні для інших росіян. Серед них – виконавець Льоша Свік, який підтримує Путіна.



Зараз цього допису на сторінці звукорежисера немає. Ймовірно, після оприлюднення інформації в мережі, пост вирішили архівувати.

Однак є ще одна деталь: в одному із дописів росіянина D.Woo вказано, з якими артистами він співпрацює чи співпрацював. У списку можна побачити Vesta – це ще один псевдонім Valeriya Force.



Також Богдан Беспалов опублікував скриншоти, на яких видно лайки від Валерії на дописах росіянина, підписки на інших російських артистів. У сторіз звукорежисера також є відеодоказ співпраці з Валерією.



Наразі артистка ніяк не відреагувала на інформацію, що виплила у мережі.

Зазначимо, якщо інформація про співпрацю Valeriya Force з росіянами під час повномасштабної війни підтвердиться, це може поставити під питання її участь у Національному відборі. Журналісти 24 Каналу звернулися до команди артистки та Суспільного за офіційними коментарями.

Що відомо про Valeriya Force?

Справжнє ім'я співачки – Валерія Симулик. Виконавиця родом з Харкова. Раніше вона брала участь у проєктах "Х-Фактор" та "Україна має талант".

У 2023 році співачка почала будувати сольну кар'єру в Америці з псевдонімом Valeriya Force. У 2026 році артистка увійшла до шортлиста Національного відбору на Євробачення. Вона прагне представити Україну з піснею Open Our Hearts.

Цікаво, що до створення треку долучився саундпродюсер Вінні Вендітто, відомий завдяки співпраці з Емінемом.