Победительница "Холостяка-14" призналась, свободно ли ее сердце
- Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук заявила, что ее сердце свободно, но она готова к новым отношениям.
- Надин отметила, что не считает себя победительницей, поскольку не нашла любви на проекте, и выразила желание создать семью с человеком, от которого захочет иметь ребенка.
Победительница 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук поделилась подробностями своей личной жизни. Модель призналась, находится ли сейчас в отношениях.
Об этом она рассказала в новом выпуске проекта "Цветочная ревизия", который вышел на ютуб-канале блогера Анастасии Скальницкой.
Не пропустите Финалистка "Холостяка-14" Половинкина рассекретила, имела ли интим с Цимбалюком на проекте
Надин Головчук поделилась, что ее сердце свободно. Однако девушка отметила, что уже готова к отношениям.
Также модель призналась, что не считает себя победительницей "Холостяка", ведь не нашла любви на проекте.
Мне не хватает тепла. Да, ты должна сама себе давать поддержку, любовь, опору и так далее, но..,
– сказала она.
Более того, Головчук думала, что Тарас Цимбалюк не выберет ее в финале. Девушка переживала из-за этого.
Я очень осторожна. У меня отношения закончились два года назад. Я боялась, что мне снова будет больно, что эти отношения завершатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого захочу иметь ребенка. Это очень важно. Я не хочу делать больно ребенку,
– отметила Надин.
Надин Головчук в проекте "Цветочная ревизия": смотрите видео онлайн
Почему не сложились отношения Головчук и Цимбалюка?
На пост-шоу "Холостяка" стало известно, что Надин Головчук и Тарас Цимбалюк не вместе. Актер рассказал, что во время последних встреч они "пытались искусственно что-то запустить", а модель призналась, что участие в проекте сильно повлияло на ее эмоциональное состояние, поэтому девушка не имела ресурса на построение отношений.
Впоследствии в интервью Еве Коршик Цимбалюк заявил, что не почувствовал метчу с участницами "Холостяка". Кроме того, актер поделился, что когда сформировалась тройка финалисток, ему было безразлично, кто покинет проект следующей. Так, мужчина советовался с продюсерами, чтобы принять решение.
Также Тарас утверждает, что после проекта они с Надин только переписывались. Актер понял, что нет смысла тратить время друг друга, поэтому они решили разойтись.
В то же время в интервью Славе Демину Головчук рассказала, что после финала они с актером поговорили и решили попробовать построить отношения. Около месяца они поддерживали связь, в том числе и встречались. Модель также рассказала, что Цимбалюк завершил отношения через голосовое сообщение.