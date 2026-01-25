Победительница "Холостяка-14" призналась, свободно ли ее сердце

Победительница 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук поделилась подробностями своей личной жизни. Модель призналась, находится ли сейчас в отношениях.

Об этом она рассказала в новом выпуске проекта "Цветочная ревизия", который вышел на ютуб-канале блогера Анастасии Скальницкой.

Надин Головчук поделилась, что ее сердце свободно. Однако девушка отметила, что уже готова к отношениям.

Также модель призналась, что не считает себя победительницей "Холостяка", ведь не нашла любви на проекте.

Мне не хватает тепла. Да, ты должна сама себе давать поддержку, любовь, опору и так далее, но..,

– сказала она.

Более того, Головчук думала, что Тарас Цимбалюк не выберет ее в финале. Девушка переживала из-за этого.

Я очень осторожна. У меня отношения закончились два года назад. Я боялась, что мне снова будет больно, что эти отношения завершатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого захочу иметь ребенка. Это очень важно. Я не хочу делать больно ребенку,

– отметила Надин.

Почему не сложились отношения Головчук и Цимбалюка?