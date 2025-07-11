Воспоминания беззаботной жизни разблокированы: новая песня Дорофеевой и Позитива разрывает сеть
- Надя Дорофеева и Позитив выпустили первую совместную песню "Смак-печаль" за пять лет.
- Песня "Смак-печаль" стала популярной в тиктоке, а клип на ютубе за несколько часов набрал более 400 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.
10 июля Надя Дорофеева и Позитив выпустили первую за пять лет совместную песню "Смак-печаль". Воссоединение артистов, которые когда-то вместе выступали в группе "Время и Стекло", вызвало ностальгию у поклонников.
Новый трек Дорофеевой и Позитива наделал шума в сети, ведь слушатели долго ждать совместную премьеру от певцов. Люди также сняли немало видео под звук в тиктоке, передает Show 24.
Кстати "Так выпала карта": впервые за 5 лет Дорофеева и Позитив выпустили совместный трек
Клип на песню Нади Дорофеевой и Позитива "Смак-печаль" – на 1 месте среди самых популярных видео на ютубе. За несколько часов он собрал более 400 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.
Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": смотрите видео онлайн
В музыкальном чарте топ-100 Украина в Apple Music трек расположился на 2 месте. Его обогнал исполнитель Drevo с песней "Смарагдове небо", лидирующей уже достаточно долгое время.
Заметим, что перед премьерой совместной песни Надя Дорофеева и Позитив присоединились к сбору UNITED24 "Вартові неба". За 24 часа удалось собраться 3 158 780 гривен на Ши-управляемые турели для защиты неба.
Это не просто цифры. Это – тишина для городов. Спокойствие для детей и взрослых, которые имеют право спать дома, а не в подвалах или метро,
– говорится в заметке UNITED24.
Видео в тиктоке под песню Дорофеевой и Позитива "Смак-печаль":
Напомним, что Дорофеева и Позитива объявили о распаде группы "Время и Стекло" в 2020 году. Последней работой артистов стала песня Last Dance, которая, кстати, также вышла 10 июля.