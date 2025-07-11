Воспоминания беззаботной жизни разблокированы: новая песня Дорофеевой и Позитива разрывает сеть

10 июля Надя Дорофеева и Позитив выпустили первую за пять лет совместную песню "Смак-печаль". Воссоединение артистов, которые когда-то вместе выступали в группе "Время и Стекло", вызвало ностальгию у поклонников.

Новый трек Дорофеевой и Позитива наделал шума в сети, ведь слушатели долго ждать совместную премьеру от певцов. Люди также сняли немало видео под звук в тиктоке, передает Show 24.

Кстати "Так выпала карта": впервые за 5 лет Дорофеева и Позитив выпустили совместный трек

Клип на песню Нади Дорофеевой и Позитива "Смак-печаль" – на 1 месте среди самых популярных видео на ютубе. За несколько часов он собрал более 400 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": смотрите видео онлайн

В музыкальном чарте топ-100 Украина в Apple Music трек расположился на 2 месте. Его обогнал исполнитель Drevo с песней "Смарагдове небо", лидирующей уже достаточно долгое время.

"Смак-печаль" в топ-100 Украина в Apple Music / Скриншот из чарта

Заметим, что перед премьерой совместной песни Надя Дорофеева и Позитив присоединились к сбору UNITED24 "Вартові неба". За 24 часа удалось собраться 3 158 780 гривен на Ши-управляемые турели для защиты неба.

Это не просто цифры. Это – тишина для городов. Спокойствие для детей и взрослых, которые имеют право спать дома, а не в подвалах или метро,

– говорится в заметке UNITED24.

Видео в тиктоке под песню Дорофеевой и Позитива "Смак-печаль":

Напомним, что Дорофеева и Позитива объявили о распаде группы "Время и Стекло" в 2020 году. Последней работой артистов стала песня Last Dance, которая, кстати, также вышла 10 июля.