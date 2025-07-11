Новий трек Дорофєєвої та Позитива наробив галасу в мережі, адже слухачі довго чекати за спільну прем'єру від співаків. Люди також зняли чимало відео під звук у тіктоці, передає Show 24.

До речі "Так випала карта": вперше за 5 років Дорофєєва та Позитив випустили спільний трек

Кліп на пісню Наді Дорофєєвої та Позитива "Смак-печаль" – на 1 місці серед найпопулярніших відео на ютубі. За декілька годин він зібрав понад 400 тисяч переглядів та понад 40 тисяч вподобайок.

Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль": дивіться відео онлайн

У музичному чарті топ-100 Україна в Apple Music трек розташувався на 2 місці. Його обігнав виконавець Drevo з піснею "Смарагдове небо", що лідирує вже досить довгий час.

"Смак-печаль" у топ-100 Україна в Apple Music / Скриншот з чарту

Зауважимо, що перед прем'єрою спільної пісні Надя Дорофєєва та Позитив долучилися до збору UNITED24 "Вартові неба". За 24 години вдалося зібратися 3 158 780 гривень на Ші-керовані турелі для захисту неба.

Це не просто цифри. Це – тиша для міст. Спокій для дітей та дорослих, які мають право спати вдома, а не в підвалах чи метро,

– йдеться у дописі UNITED24.

Відео у тіктоці під пісню Дорофєєвої та Позитива "Смак-печаль":

Нагадаємо, що Дорофєєва та Позитива оголосили про розпад гурту "Время и Стекло" у 2020 році. Останньою роботою артистів стала пісня Last Dance, яка, до речі, також вийшла 10 липня.