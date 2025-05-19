Дорофеева показала забавные архивные фото с Позитивом и поздравила его с 36-летием
- Алексей Завгородний, известный как Позитив, празднует 36-й день рождения, и Надя Дорофеева поздравила его в Instagram, опубликовав архивные фото со времен их дуэта "Время и Стекло".
- Дорофеева шутливо вспомнила, что Позитив каждый год поздравляет ее с днем рождения старыми фото, и пожелала, чтобы они перестали петь песню "Дым".
Сегодня, 19 мая, день рождения празднует Алексей Завгородний, более известный как Позитив. Музыканту исполнилось 36 лет.
Надя Дорофеева поздравила Позитива на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Когда-то они выступали в дуэте "Время и Стекло".
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Надя Дорофеева опубликовала серию архивных фото с Позитивом. Можно увидеть, как с годами изменились звезды. У певицы, в частности, тогда были рыжие волосы.
Лёш, каждый год в мой день рождения ты поздравляешь меня глупыми архивными фото, В этот раз я подготовилась лучше. Поздравляю тебя с твоим днем и желаю, чтобы наконец мы перестали петь "Дым", потому что я уже не могу,
– написала Дорофеева.
Надя Дорофеева и Позитив / Фото из инстаграма певицы
Для справки! "Дым" – украиноязычная песня группы "Время и Стекло", которая вошла в альбом Vislovo 2019 года. Позитив в Дорофеева исполняли ее вместе на концертах Нади во Дворце спорта в Киеве (в ноябре 2024 года и в апреле 2025 года).
Что известно о "Время и Стекло"
"Время и Стекло" – бывший украинский дуэт, участниками которого были Надя Дорофеева и Позитив. Это был проект продюсерского центра MOZGI Entertainment, который создали Алексей Потапенко (Потап) и Ирина Горовая.
Их первый сингл вышел в 2010 году и получил название "Так выпала карта". Среди других популярных песен: "Имя 505", "Песня 404", "Навернопотомучто", "На стиле".
Дуэт распался в 2020 году, последней работой является песня Last Dance. После этого Дорофеева и Позитив начали сольные карьеры.
Напомним, в январе этого года Позитив сообщил, что стал отцом. У музыканта и его жены, танцовщицы Юлии Сахневич, родилась дочь, которую они назвали Марией.