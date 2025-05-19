Дорофеева показала забавные архивные фото с Позитивом и поздравила его с 36-летием

Сегодня, 19 мая, день рождения празднует Алексей Завгородний, более известный как Позитив. Музыканту исполнилось 36 лет.

Надя Дорофеева поздравила Позитива на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Когда-то они выступали в дуэте "Время и Стекло".

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Надя Дорофеева опубликовала серию архивных фото с Позитивом. Можно увидеть, как с годами изменились звезды. У певицы, в частности, тогда были рыжие волосы.

Лёш, каждый год в мой день рождения ты поздравляешь меня глупыми архивными фото, В этот раз я подготовилась лучше. Поздравляю тебя с твоим днем и желаю, чтобы наконец мы перестали петь "Дым", потому что я уже не могу,

– написала Дорофеева.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото из инстаграма певицы

Для справки! "Дым" – украиноязычная песня группы "Время и Стекло", которая вошла в альбом Vislovo 2019 года. Позитив в Дорофеева исполняли ее вместе на концертах Нади во Дворце спорта в Киеве (в ноябре 2024 года и в апреле 2025 года).

Что известно о "Время и Стекло"

"Время и Стекло" – бывший украинский дуэт, участниками которого были Надя Дорофеева и Позитив. Это был проект продюсерского центра MOZGI Entertainment, который создали Алексей Потапенко (Потап) и Ирина Горовая.

Их первый сингл вышел в 2010 году и получил название "Так выпала карта". Среди других популярных песен: "Имя 505", "Песня 404", "Навернопотомучто", "На стиле".

Дуэт распался в 2020 году, последней работой является песня Last Dance. После этого Дорофеева и Позитив начали сольные карьеры.

Напомним, в январе этого года Позитив сообщил, что стал отцом. У музыканта и его жены, танцовщицы Юлии Сахневич, родилась дочь, которую они назвали Марией.