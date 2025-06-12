Стресс достиг нового уровня, – Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

Недавно Надя Дорофеева показалась под капельницей. Вчера певица призналась, что имеет проблемы со здоровьем.

Об этом Дорофеева сообщила на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Коллеги и фаны поддержали ее в комментариях.

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Надя Дорофеева поделилась с подписчиками, что в последние недели переживает стресс. Певица плохо спит, столкнулась с проблемами со здоровьем, также накрыла усталость.

Последние недели мой стресс достиг какого-то нового уровня. Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жалко. Но иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе – что так, мне действительно трудно!,

– написала Дорофеева.

Артистка отметила, что главное – это вовремя себе помочь. Надя поинтересовалась у подписчиков, как они. Ведь последние недели тяжелые для многих украинцев, в частности из-за постоянных обстрелов.

Звезды и поклонники поддержали Дорофееву

В комментариях люди поддержали Надю Дорофееву. Некоторые поделились и своими ощущениями.

"Если здоровье начинает дергать за ниточки, то надо все остальное на стоп", – отметила alyona alyona.

"Я так поняла, мы все себя загнали максимально. Держись, обнимаю", – написала KOLA.

"Мы все сильные, со всем справимся, держимся".

"Честно, ощущение опустошения эти дни, но близкие и работа спасают и помогают абстрагироваться".

"Понимаю, очень тяжело, особенно ночью".

"Абсолютно то же ощущение, точно надо отдохнуть", – призналась Юлия Юрина.

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