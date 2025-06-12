Стресс достиг нового уровня, – Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем
- Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем, стрессе, усталости и недосыпании.
- Коллеги и поклонники поддержали певицу в комментариях.
Недавно Надя Дорофеева показалась под капельницей. Вчера певица призналась, что имеет проблемы со здоровьем.
Об этом Дорофеева сообщила на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Коллеги и фаны поддержали ее в комментариях.
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Надя Дорофеева поделилась с подписчиками, что в последние недели переживает стресс. Певица плохо спит, столкнулась с проблемами со здоровьем, также накрыла усталость.
Последние недели мой стресс достиг какого-то нового уровня. Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жалко. Но иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе – что так, мне действительно трудно!,
– написала Дорофеева.
Артистка отметила, что главное – это вовремя себе помочь. Надя поинтересовалась у подписчиков, как они. Ведь последние недели тяжелые для многих украинцев, в частности из-за постоянных обстрелов.
Звезды и поклонники поддержали Дорофееву
В комментариях люди поддержали Надю Дорофееву. Некоторые поделились и своими ощущениями.
- "Если здоровье начинает дергать за ниточки, то надо все остальное на стоп", – отметила alyona alyona.
- "Я так поняла, мы все себя загнали максимально. Держись, обнимаю", – написала KOLA.
- "Мы все сильные, со всем справимся, держимся".
- "Честно, ощущение опустошения эти дни, но близкие и работа спасают и помогают абстрагироваться".
- "Понимаю, очень тяжело, особенно ночью".
- "Абсолютно то же ощущение, точно надо отдохнуть", – призналась Юлия Юрина.
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