Нашли без сознания в бассейне: умерла известная французская актриса Надя Фарес
- Актриса Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет из-за остановки сердца после того, как была найдена без сознания в бассейне.
- Надя Фарес была известной благодаря роли в фильме "Багровые реки" и сериале Netflix "Марсель".
Актриса Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет. На прошлой неделе ее нашли без сознания в бассейне элитного спортзала.
Надя Фарес ушла из жизни из-за остановки сердца. О трагической новости стало известно в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает The Daily Mail.
11 апреля Надю Фарес нашли в престижном клубе в Париже на дне бассейна.
Известно, что она плавала перед тем, как потеряла сознание. Другая пловчиха пыталась реанимировать актрису. Фарес госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Однако спасти ее жизнь не удалось.
На потерю Нади Фарес публично отреагировали ее дочери Силия и Шана Часман.
Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери,
– с грустью сообщили женщины.
Что известно о Наде Фарес?
- Надя Фарес родилась в Марокко, впоследствии переехала с семьей на юг Франции. Она начала актерскую карьеру с телевизионных проектов и стала известной благодаря роли в фильме Elles n'oublient jamais.
- Международную известность Наде Фарес удалось получить в 2001 году благодаря главной роли в триллере "Багровые реки". Также ее знают как Ванессу д'Абрантес в сериале Netflix 2016 года – "Марсель".
- После длительного пребывания в США Надя Фарес недавно вернулась во Францию. Здесь она планировала снять свой первый фильм как режиссер.