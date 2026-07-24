Настю Каменских сфотографировали с беременным животиком в Юрмале, однако не все так просто

В сети ходят слухи о возможной беременности украинской певицы Насти Каменских. Исполнительницу заметили на улицах Юрмалы с заметно округлившимся животиком, однако в сети заподозрили артистку в продуманном пиар-ходе ради продвижения новой песни.

Поводом для активных обсуждений стали фотографии из Латвии, которые опубликовал на своем YouTube-канале блогер Богдан Беспалов. По информации источников, снимки были сделаны во время прогулки артистки, а сама исполнительница, возможно, находится примерно на пятом или шестом месяце беременности.

В то же время блогер обратил внимание на странное стечение обстоятельств. Момент, когда Каменских появилась на публике в одежде, подчеркивающей фигуру, совпадает с выходом их с Потапом нового русскоязычного трека и предстоящим выступлением на фестивале Лаймы Вайкуле. Из-за этого появились предположения, что новость о беременности может быть лишь громким инфоповодом для привлечения внимания к дуэту.

Потап использует устаревшие схемы и грязные пиар-приемы, чтобы создать иллюзию того, что дуэт востребован. Потап всегда был мастером грязного пиара, не более того. Новый релиз совпадает с выступлением на фестивале Лаймы. Это отличная площадка, чтобы напомнить о себе. И тут волшебным образом появляются фотографии беременной Насти Каменских. Конечно, беременность – это сенсация. Об этом все напишут, все будут говорить,

– высказал свое мнение блогер.

Настя Каменских с округлившимся животиком / скриншот из видео

Также сомнения вызывает то, что на официальных страницах певицы нет ни малейшего намека на изменения в фигуре. Беспалов предположил, что артистка могла даже использовать накладной живот или же самостоятельно инициировать утечку фотографий через свое окружение, чтобы искусственно подогреть интерес к музыкальной новинке.

Настя Каменских в прекрасной форме / скриншот из видео

Стоит отметить, что звездную пару уже не впервые подозревают в подобных схемах продвижения. В начале мая Потап и Настя Каменских неожиданно объявили о разводе после почти семи лет брака, однако уже 18 мая удивили аудиторию новостью об официальном воссоединении своего музыкального дуэта.