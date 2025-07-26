В компании блогера из Украины: Настя Каменских и Потап показались в Барселоне

В сети впервые за долгое время появились совместные фото Насти Каменских и скандального рэпера Потапа. Супруги проводили время в Барселоне.

Совместные снимки супругов появились на странице известного блогера Яна Гордиенко, который родом из Украины. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Настя Каменских и Потап отдыхали в Барселоне у бассейна в компании блогера. Они сделали несколько смешных фото с Яном, позируя в импровизированной фотосессии.



Потап, Настя и Ян Го / Фото из инстаграма Яна Го



Потап, Настя и Ян Го / Фото из инстаграма Яна Го

К слову, в подборку летних фото Ян Гордиенко добавил фото с российским журналистом Юрием Дудем, который считается "оппозиционным", но на самом деле распространяет пропагандистские месседжи. Это селфи разочаровало фанов блогера.

"Эх, Яне, я была лучшего мнения о тебе";

"Дудь и Потап в одном посте";

"Класс, как будет время, заблокируй меня, пожалуйста".

Где сейчас Потап и Настя Каменских?