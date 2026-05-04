Где сейчас и как живет Настя Каменских, которая объявила о разводе с Потапом

Не так давно стало известно, что Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских разводятся почти после семи лет в браке. Эта новость стала настоящим шоком, ведь в сети даже не было намеков на то, что у супругов есть проблемы в отношениях.

Кроме того, сегодня, 4 мая, певица празднует день рождения. Каменских исполнилось 39 лет. Такое количество событий точно не могло обойти Настю в поле зрения журналистов. Сегодня 24 Канал расскажет, что известно о жизни звезды, почему она разводится и где живет сейчас.

От "Потапа и Насти" до сольной карьеры

До популярности у Насти была другая фамилия – Жмур. Она решила взять девичью фамилию мамы, которая была солисткой хора имени Григория Веревки. В юности девушка училась в музыкальной школе, а уже в 17 лет стала участницей фестиваля "Черноморские игры", где взяла Гран-при.

Впоследствии к ней пришла и первая большая слава в дуэте "Потап и Настя". Напомним, что исполнители пели на русском языке.

Потап и Настя / Фото из сети

Каменских, вероятно, волновала ее фигура. От так, она похудела аж на три размера, а в 2015 году уже хвасталась новым телом в соцсетях.

Каменских до и после похудения / Фото из инстаграма певицы

В 2017 году дуэт "Потап и Настя" объявил о творческом перерыве. После этого Настя начала развиваться как сольная певица и стала популярной далеко за океаном.

Сегодня ее сценическое имя – NK, а дебютным треком стала "Это моя ночь".

В результате ее творчество набрало латиноамериканских черт. Клип на песню Elefante стал одним из самых успешных.

Личная жизнь и развод с Потапом

Звезда никогда не делилась частной жизнью, поэтому в 2019 году, когда Потап и Настя объявили о женитьбе, это стало настоящим шоком. Ведь рэпер состоял в браке с Ириной Горовой и у пары есть общий сын.

Звездный дуэт отпраздновали свадьбу в роскошном ресторане под Киевом. Среди гостей было много известных людей, которые разделили этот день с молодоженами. В день свадьбы Потап выпустил песню "Константа", которую посвятил любимой.

Позже певица призналась, что они поженились еще в 2017 году в Лас-Вегасе.

Свадьба Потапа и Насти в Лас-Вегасе / Фото из инстаграма Каменских

В прошлом году Потапенко дал интервью российскому пропагандистскому журналисту Юрию Дудю. Во время разговора всплыла тема вероятного развода пары. Тогда рэпер уверял, что у них все хорошо и их пара "смотрит вместе в одну сторону". В то же время Алексей заметил, что в случае развода Каменских получит большую часть их имущества, поскольку брак заключен в США.

Я женился на Насте Каменских в Америке. Поэтому мне п*здец, если я с ней разведусь. Так что ни*рена, ни*рена. Несколько друзей так развелись – часы, трусы и все забрали часы трусы и все забрали,

– отметил артист.

Интересно! В США действует другая система распределения имущества при разводе, которая зависит от штата. В большинстве штатов применяется принцип "справедливого распределения", когда суд рассматривает различные факторы, включая продолжительность брака, вклад каждого из супругов, их финансовое состояние и тому подобное. Это может привести к неравному распределению имущества.

Когда в прошлом году тема их развода набрала настоящего апогея, то артистка сказала, что если бы это соответствовало действительности, то она бы объявила о таком событии открыто и точно не скрывала. И на самом деле Настя так и сделала.

1 мая 2026 года певица опубликовала на инстаграм-странице сообщение, где сообщила, что они с Алексеем разводятся. Артистка даже процитировала одну из их популярных песен.

"Как ты не крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет,

– говорится в заметке.

Каменских также отметила, что комментариев по этому поводу они не будут давать. Также уже бывшие влюбленные не сообщили, что стало причиной такого решения.

Где сейчас Настя Каменских?

Когда началась полномасштабная война певица выехала в Испанию. Позже вернулась в Украину, где начала активную гастрольную деятельность, а также давала интервью.

По последним данным, звезда живет в Латинской Америке, а также часто на ее инстаграм-странице можно найти геолокации из других городов Штатов.

Напомним, В прошлом году Настя Каменских была в эпицентре языкового скандала. Летом она выступила с концертами в США, где исполняла свои хиты на русском языке, хотя в 2022 году обещала больше никогда этого не делать.

Из-за языкового скандала ювелирный бренд "Золотой Век" разорвал контракт с Настей.

В конце 2025 года певица опубликовала сообщения в соцсетях на английском языке и продублировала текст на русском.

Настя Каменских публикует сообщения на русском языке / Скриншот из инстаграма

В комментариях артистку раскритиковали, ведь непонятно, почему она использует язык агрессора, который ежедневно убивает украинцев.