Скальницкая окончательно порвала с бывшим-"аферистом": блогерка сменила фамилию после скандала

Блогерка с миллионной аудиторией и владелица цветочного бизнеса Анастасия Скальницкая объявила о смене фамилии. Девушка решила избавиться от фамилии мужа-"афериста" и уже назвала свою новую фамилию.

В своем инстаграме Настя, после неожиданного сообщения о разводе и разоблачения своего мужа, опубликовала несколько новых романтических постов. В одном из них она назвала себя Фрезия Анастасия и опубликовала видео, на котором позирует в белом боди-корсете и каркасной юбке с цветами.

Другой пост содержал несколько фотографий в том же образе, на которых блогерка позирует в легкой дымке с цветами. Пока непонятно, действительно ли девушка сменила фамилию на Фрезия или это просто очередная реклама ее цветочного бизнеса.



Настя Скальницкая объявила об изменении фамилии / Фото with.ual

В комментариях под постом блогерки начали активно обсуждать это изменение. Кто-то не верит, кто-то считает, что это просто изменение для соцсетей. Вот некоторые комментарии:

"Звучит очень красиво";

"Круто, очень подходит, ооочень";

"Бред… по паспорту вряд ли можно сменить фамилию на ту, какую хочешь, это чисто как псевдоним в соцсетях";

"Пусть это станет началом новой, невероятно счастливой истории";

"Очень изящно и нежно, насчет фамилии догадалась";

"Как по мне, оригинально";

"Как в книге Коллин Гувер, когда девушка с фамилией Блум держала цветочный магазин".

До брака с Богданом Скальницким Анастасия носила фамилию Талпа, которую получила от первого мужа. Со вторым мужем блогерка официально зарегистрировала свои отношения в сентябре 2023 года. Пара устроила пышную свадьбу стоимостью около 110 тысяч долларов. В июле 2024 года у них родился общий сын Михаил. Также у Насти есть старшая дочь от первого брака.

Неожиданно в сентябре Анастасия объявила о разводе. Сначала она благодарила бывшего за опыт и уверяла, что расставание прошло без обид, но впоследствии сделала шокирующее заявление, назвав Богдана "профессиональным аферистом".

По словам блогерки, муж тайно снимал деньги с ее цветочного бизнеса, оставил ее с огромными долгами и систематически изменял. Несмотря на громкие обвинения, некоторые пользователи в сети отнеслись к словам блогерки с большим недоверием.