Умерла Натали Бай – легенда французского кино
- Натали Бай, известная французская актриса, умерла в возрасте 77 лет.
- Актриса снялась в более чем 100 фильмах. Эммануэль Макрон подчеркнул ее вклад во французское кино.
Известная французская актриса Натали Бай умерла. Актриса долгое время болела деменцией. Ей было 77 лет.
Натали Бай ушла из жизни в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на семью актрисы.
Натали Бай умерла в своем доме в Париже. Причиной стало заболевание – актриса страдала деменцией с тельцами Леви (это разновидность деменции, ухудшающейся со временем).
Натали Бай снялась в более чем 100 фильмах. Она переходила от комедий к романтическим драмам, снималась как и в развлекательных лентах, так и в артхаусном кино.
Натали Бай / Фото из соцсетей Эммануэля Макрона
На потерю отреагировал Эммануэль Макрон. Он посвятил актрисе сообщение в соцсети Х.
"Мы так сильно любили Натали Бай. В течение последних десятилетий французского кино она сопровождала нас своим голосом, улыбками и сдержанной нежностью – от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл. Актриса, вместе с которой мы любили, мечтали и взрослели", – написал президент Франции.
Что известно о Натали Бай?
- Актриса родилась 6 июля 1948 года в Менневиле в семье художников. С детства она мечтала стать балериной, поэтому училась в Балетной школе. В 17 лет Натали получила приглашение выступать в танцевальной группе в Нью-Йорке.
- Вернувшись во Францию, она заинтересовалась театром и поступила в актерскую школу. В кино Натали Бай дебютировала в 1972 году в фильме "Два человека".
- В 1980 сыграла в драме "Спасай, кто может", которая принесла ей премию "Сезар". Через год она получила второй "Сезар", а еще через 2 года – еще одну премию за боевик "Информатор". Так звезда стала одной из самых востребованных актрис кино.