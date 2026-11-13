Собирали позвонок заново: ведущая Натали Солоник перенесла сложную операцию после ужасающего ДТП

Телеведущая Натали Солоник перенесла сложную четырехчасовую операцию после страшной аварии, последствия которой оказались гораздо серьезнее, чем прогнозировали врачи. Вместо двух сломанных позвонков медики обнаружили четыре, один из которых пришлось буквально собирать по кусочкам.

Травмы знаменитости после аварии оказались крайне тяжелыми и потребовали филигранной работы медиков. Помимо повреждений спины, у Натали серьезно пострадала правая рука, которая в настоящее время функционирует лишь на 40 – 50 процентов. Впереди у ведущей очень длительный и сложный период реабилитации для полного восстановления подвижности.

В течение ближайшего месяца Солоник вынуждена постоянно носить специальный шейный воротник для надежной фиксации. Несмотря на сильную боль, стресс и физическое истощение, она старается не терять оптимизма и даже шутит над ситуацией.

Ну и мой главный аксессуар на ближайший месяц – шейный воротник,

– написала ведущая.



Натали Солоник после операции / скриншот из сторис

Звезда признается, что самый страшный этап лечения уже успешно пройден. Она решительно настроена на выздоровление и мечтает о скором возвращении к привычному рабочему графику. Сейчас ведущую ждет период восстановления и реабилитации.

Но самое главное – операция уже позади. Теперь постепенно восстанавливаемся,

– поделилась Солоник.

Авария произошла в ночь на 8 ноября, когда телеведущая возвращалась со съемок и спала на заднем сиденье автомобиля. Тогда от сильного удара машину разбило, сработали подушки безопасности. После аварии ведущая говорила, что тот день мог бы стать для нее последним в жизни.

Ранее в аварию попал блогер Николас Карма, разбив машину подписчицы.