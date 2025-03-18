Как и где живет актриса "Маски-шоу" Наталья Бузько, которая исчезла из публичного пространства
- Наталья Бузько, известная актриса из "Маски-шоу", снялась в более 30 фильмах, работала в театре, а также занималась дизайном.
- Сейчас актриса живет в Берлине.
Наталья Бузько не просто звезда "Маски-шоу", но и успешная актриса, которая снялась в более чем 30 фильмах. За последние годы о ее жизни известно не так много.
Наталья родилась в Севастополе, но ее семья переехала в Одессу. Несмотря на то, что она училась в Одесском институте инженеров морского флота, это не мешало будущей звезде посещать курсы пантомимы. Интересно, что некоторые СМИ пишут, что Бузько так и не закончила инженерный факультет, потому что нашла себя в актерстве. Что известно о жизни Натальи, как сложилась личная жизнь и почему она исчезла из публичного пространства, читайте в материале Show24.
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"Маски-шоу", хозяйка кофейни и дизайн
Курсы пантомимы свели Бузько с артистами, которые оказались в составе комик-труппы "Маски". Впоследствии актриса в этом составе появилась на телевидении в ситкоме "Маски-шоу". Женщина сыграла невероятное количество ролей за 15 лет существования программы.
Актрису неоднократно приглашали на откровенные фотосъемки для мужских журналов, однако за свою карьеру она на такое предложение согласилась лишь один раз. В результате фотографии получились красивыми и вполне приличными.
Вспоминали, что Бузько снялась в более 30 фильмах. Чаще всего актриса была привлечена в фильмах Киры Муратовой. Вот несколько кинокартин, где можно увидеть актерскую работу Натальи: "Астенический синдром", "Второстепенные люди", "Настройщик", "Вечное возвращение", "Двенадцать стульев" и другие.
Также Наталья работала в одесском театре "Маски", а еще позже решила освоить профессию хозяйки театральной кофейни. Преподавала актерское мастерство, а также думала о режиссерстве. Интересный факт, что у нее нет актерского диплома.
Более 10 лет назад Бузько заявила, что ее новая сфера увлечения – дизайнерство. Актрисе даже удалось выпустить коллекцию, как модельеру.
Личная жизнь
Работа в "Маски-шоу" познакомила актрису с будущим мужем – Александром Постоленко. Это единственный официальный союз в жизни Натальи. У супругов родилось двое детей – дочь Анна и сын Антон. В 2001 году Бузько развелась с мужем, но уже в 2008 году экс-супруги стали бабушкой и дедушкой, ведь Анна родила дочь.
После развода Александр пытался вернуть бывшую жену, однако своенравный характер актрисы не смог поддаться на такое предложение.
В одном из интервью женщина рассказала, как живет много лет с одиночеством.
Как-то не сложилось почему-то. Наверное, у меня какой-то неправильный вкус. Но я не каждый день хочу встретить любовь. Одиноко тебе или не одиноко – это твой выбор. Если ты заполняешь свою жизнь, то тебе как-то не очень одиноко,
– призналась актриса.
Где сейчас Наталья Бузько
Различные источники утверждают, что актриса не выразила конкретной позиции относительно российско-украинской войны. В соцсетях она не активна, поэтому трудно узнать о новых деталях из жизни актрисы.
Однако ее коллега, Борис Барский, рассказал, где сегодня поселилась звезда.
Она поехала в Италию, потом перебралась во Францию. Мы очень дружим со Славой Полуниным. Наташа жила какое-то время у него на мельнице. Затем перебралась в Берлин,
– отметил актер.
Несмотря на войну, Борис Барский принял решение остаться в Украине, в отличие от звездных коллег.