Наталья Денисенко призналась, чем жених Савранский отличается от мужчин из ее прошлого

Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала об отношениях со своим женихом Юрием Савранским. Звезда призналась, чем ее возлюбленный отличается от других мужчин, которых она встречала в своей жизни, и объяснила, почему бы ей не смогло построить отношения с классически доминирующим партнером.

Актриса в интервью "РБК-Украина" отметила, что не верит в тезис об обязательном союзе двух сильных личностей. По словам Натальи, в отличие от властных мужчин, которые склонны бороться за лидерство или давить на партнершу, Юрий отличается исключительной уравновешенностью.

Актриса подчеркнула, что он – один из самых психологически стабильных мужчин в ее жизни, а его главная сила заключается именно в мягкости и спокойствии.

У нас с Юрием очень особые отношения. Это один из самых психологически стабильных мужчин, которых я вообще встречала в своей жизни. И один из самых спокойных. Даже в моменты, когда я позволяла себе очень много разных эмоций, он всегда говорил: "С тобой все в порядке". Я никогда не чувствовала от него давления. Поэтому его сила – в мягкости и спокойствии. Если бы рядом со мной был мужчина сильный в классическом понимании – более доминирующий, более властный, – думаю, мы бы даже не сошлись,

– призналась Денисенко.

Актриса отметила, что именно различие в эмоциях и отсутствие конкуренции помогли им построить гармоничные отношения. Кроме того, влюбленные решили жить так, как хотят сами, не пытаясь оправдать ожидания окружающих.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / фото из инстаграма

Также Денисенко дала совет женщинам, которые мечтают, чтобы партнер носил их на руках. Звезда убеждена: чтобы построить здоровые отношения, нужно перестать пытаться заслужить чью-то любовь и вместо этого поставить на первое место собственные потребности и уважение к себе.

Для себя я поняла одну важную вещь: на первом месте в вашей жизни всегда должны быть вы. Это касается и женщин, и мужчин. А уже потом – партнер. Когда отношения выстраиваются именно так, тогда они становятся гармоничными... Очень часто женщины пытаются заслужить любовь, быть хорошими для всех. Но секрет – в познании себя, своей истинной природы и любви к себе,

– подытожила Наталька.

Напомним, что Наталья Денисенко рассказала, как на помолвку отреагировал ее 8-летний сын Андрей от первого брака с актером Андреем Фединчиком.