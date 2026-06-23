Наталка Денисенко снова уехала за границу со своим парнем: где отдыхает певица

Украинская актриса Наталка Денисенко отправилась на летний отдых. Она показала, как проводит время со своим парнем и сыном.

Наталка Денисенко вместе с Юрием Савранским и сыном Андреем уехала за границу. На своей странице в Instagram актриса показала, что прилетела в Турцию.

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Летний отпуск актрисы проходит в турецком городе Сиде, расположенном на побережье Средиземного моря. Наталка Денисенко похвасталась фото с пляжа в светлом купальнике с блестками.

Также на снимках она позировала с бойфрендом. На других кадрах виден сын актрисы, Андрей, который также наслаждается морем.

Где раньше отдыхала актриса?

В начале мая Наталка Денисенко и Юрий Савранский уже выезжали за границу – они посещали испанский остров Тенерифе.

Тогда пара вызвала немало обсуждений, ведь в сети интересовались, как манекенщику удалось пересечь границу. Юрий объяснил, что был уволен с военной службы еще до 2022 года в силу определенных обстоятельств.

Впоследствии Юрий Савранский рассказал, что еще до 2014 года поступал в военное высшее учебное заведение. Это было решение по зову сердца. Но из-за состояния здоровья его освободили от службы. По словам Савранского, для него это стало неожиданностью.