Никаких диет: Наталка Денисенко раскрыла секрет своей стройной фигуры
Украинская актриса Наталка Денисенко отдыхает в Турции со своим парнем и сыном. Звезда часто публикует фото в купальнике и получает много комплиментов по поводу своей внешности.
Наталка Денисенко решила поделиться своими секретами. Она показала ответ одной из поклонниц на своей странице в инстаграм-сториз.
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Актриса рассказала, что никак себя не ограничивает в питании. Но придерживается определенных правил, которые уже стали для нее привычными.
Самое главное – это действительно питание и гормоны. Ничего не колоть, ни на каких диетах не сижу, позволяю себе и то, что не полезно. Немного спорта, ну и алкоголь и курение в моей жизни полностью отсутствуют,
– поделилась Наталка Денисенко.
Звезда рассказала о том, как привыкла питаться. В ее рационе преобладают клетчатка и белок. Наталка начинает трапезу с овощей, затем белок и мясо, и только потом углеводы (каши).
Денисенко позволяет себе сладкое, но только после еды. Зато отказывается от сахара, перекусов и соусов.
Наталка Денисенко / Фото из инстаграм-сторис
Отметим, что ранее своими секретами делилась Тина Кароль. Она рассказала, что значительную часть её графика занимают тренировки. Певица занимается примерно 5 – 6 раз в неделю по 3 – 4 часа и сочетает различные виды нагрузок.