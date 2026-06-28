Фединчик впервые отреагировал на помолвку бывшей жены Денисенко с новым возлюбленным

26 июня актриса Наталья Денисенко объявила о том, что выходит замуж во второй раз.

На помолвку бывшей жены отреагировал её бывший муж Андрей Фединчик. Об этом он рассказал в комментарии ведущему Саше Гетьману.

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Александр поинтересовался, поздравил ли актер бывшую жену, которой сделали предложение.

Мы не общаемся, кроме как по поводу сына. Я не слежу за её жизнью, поэтому меня это не касается, и мы не обсуждаем это. Этот вопрос вообще не поднимался,

– ответил Андрей Фединчик.

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Андрея Фединчика?

Актёры официально развелись в мае 2025 года после восьми лет брака. У бывших супругов есть общий сын Андрей. Недавно Денисенко и Фединчик вместе появились на последнем звонке сына – в этом году он закончил 2 класс.

Добавим, что ранее Фединчик публично обвинял бывшую жену в измене с бизнесменом Юрием Савранским, с которым она сейчас находится в отношениях. В то же время сама Денисенко эти обвинения опровергала.