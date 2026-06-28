На заручини ексдружини відреагував її колишній чоловік Андрій Федінчик. Про це він сказав у коментарі ведучому Сашку Гетьману.

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Олександр поцікавився, чи привітав актор колишню дружину, якій зробили пропозицію.

Ми не спілкуємося поза сином. Я не слідкую за її життям, тому мене це не стосується і ми не обговорюємо це. Це питання не підіймалося взагалі,

– відповів Андрій Федінчик.

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Андрія Федінчика?

Актори офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років у шлюбі. У колишнього подружжя є спільний син Андрійко. Нещодавно Наталка Денисенко та Андрій Федінчик разом з'явилися на останньому дзвонику сина – цього року він закінчив 2 клас.

Додамо, що раніше Федінчик публічно звинувачував ексдружину у зраді з бізнесменом Юрієм Савранським, з яким вона нині перебуває у стосунках. Водночас сама Денисенко ці звинувачення спростовувала.