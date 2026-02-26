Где сейчас Наталья Фалион – солистка "Лисапетного батальона", который победил на "Україна має талант"

Наталья Фалион – украинская певица, солистка группы "Лисапетный батальон". Коллектив получил известность после участия в 5 сезоне талант-шоу "Україна має талант", которое выходило на телеканале СТБ в 2013 году.

В финале "Украина имеет талант" группа "Лисапетный батальон" исполнила песню "Лисапет" и одержала победу. Что известно о Наталье Фалион и где она сейчас – читайте в материале 24 Канала.

Детство Натальи Фалион и обучение в Киеве

Наталья Фалион родилась 18 ноября 1958 года в селе Пятничаны Хмельницкой области. Она была единственным ребенком в семье и всегда завидовала людям, у которых было много детей.

Меня это так волновало. Я была вечно не довольна своим детством, потому что я хотела движения, хотела, чтобы было много людей, общаться. Такая была хохотушка, фантазерка. Я придумывала всевозможные истории. Такая была врунья, побрехеньки такие придумывала,

– рассказывала певица в интервью Алине Доротюк.

Певческий талант передался Наталье от отца. Он играл в сельском духовом оркестре.

Наталья Фалион в детстве / Скриншот из видео Алины Доротюк

В 1979 году певица окончила Киевский институт культуры (ныне Киевский национальный университет культуры и искусств). Наталья хотела учиться только в столице, а родители были не против.

Я приехала сама в Киев. Меня не везли ни мама, ни папа. Я первый раз выехала из села в большой город. В поезд села, приехала, нашла вуз, сдала документы. Потом сдала экзамены. Я была очень самостоятельная,

– вспомнила она.

После учебы Фалион вернулась в родное село.

Личная жизнь Натальи Фалион

На 4 курсе Наталья вышла замуж за мужчину, с которым училась в одном классе. Женщина признавалась, что боялась остаться "старой девой", поэтому и решилась на ранний брак.

Наталья Фалион с мужем / Скриншот из видео Алины Доротюк

Фалион рассказывала, что сама занималась домом и решала все проблемы, а муж служил и "жил в свое удовольствие". Потом он начал выпивать, а впоследствии заболел и умер.

Первый брак Натальи был сложный. Муж не только злоупотреблял алкоголем, но и ревновал ее и изменял жене. В то же время певица отметила, что физического насилия не было.

Фалион также находилась в отношениях с женатым мужчиной, хотя признавалась, что ей было трудно. Они с Сергеем прожили вместе 3 года, а потом он умер. Именно любимый помог Наталье пережить смерть сына.

Сын солистки "Лисапетного батальона" внезапно умер в октябре 2018 года. Виктору было всего 36 лет. У него было больное сердце. Сергей очень поддерживал женщину в этот сложный период.

Наталья Фалион с Сергеем / Скриншот из видео Алины Доротюк

Где сейчас Наталья Фалион?

Наталья Фалион – руководитель группы "Лисапетный батальон", которая известна своими шуточными песнями. Певица продолжает активно гастролировать по Украине вместе с коллективом.

Для справки! "Лисапетный батальон" создан из двух коллективов "Забава" и "Бабье лето". Группа существует уже более 30 лет. Среди самых популярных песен: "Лисапет", "Секс-бомбы", "Самая прекрасная". Фалион рассказывала, что часть средств с каждого концерта они передают на помощь украинской армии.

"Лисапетный батальон" на талант-шоу "Україна має талант": смотрите видео онлайн

В январе 2025 года "Лисапетный батальон пережил потерю". Умерла Александра Монастриская – участница группы, которая выступала в ней с начала создания.