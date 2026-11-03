После лет одиночества тайно стала мамой двух девочек: как Наталья Могилевская обрела свое счастье

Наталья Могилевская привыкла быть откровенной на сцене, но свою личную семейную жизнь долгое время держала за кулисами. Когда певица наконец рассказала, что воспитывает двух приемных дочерей, ее признание стало неожиданностью даже для многих поклонников.

24 Канал рассказывает, как Наталья Могилевская наважилась на усыновление, кто помог ей осуществить эту мечту и почему она почти два года не разглашала подробностей своей семейной жизни.

Десять лет одиночества и новая любовь во время войны

Личная жизнь Натальи Могилевской не всегда была такой закрытой. Певица дважды была замужем, однако собственных детей в этих браках у нее не было. Впоследствии артистка признавалась, что примерно десять лет оставалась одинокой.

Новый этап в ее жизни начался после полномасштабного вторжения. Именно тогда Наталья поближе познакомилась с мужчиной по имени Валентин. Их знакомство произошло в обстоятельствах, связанных с помощью семье певицы: мужчина помог эвакуировать ее беременную сестру из опасного места.

Впоследствии выяснилось, что они знали друг друга около 20 лет и даже некоторое время жили на одной улице. Однако именно война свела их по-настоящему.

Как Наталья Могилевская стала мамой двух девочек

Решение об усыновлении пара приняло в начале полномасштабной войны. Тогда Наталья и ее избранник часто ездили в больницы, детские дома и помогали людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

Впоследствии в их жизни появились две сестрички – Мишель и София. Певица признавалась, что сначала не планировала становиться мамой именно двоих детей. Однако, узнав, что у младшей девочки есть старшая сестра, не захотела их разлучать.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото из инстаграма nataliya_mogilevskaya

Решение было непростым. Могилевская понимала, что усыновление – это не только любовь, но и большая ответственность, ежедневная работа и готовность помочь детям пережить сложный опыт.

В частности, артистка рассказывала, что у девочек было непростое прошлое. Старшей сестре даже приходилось несколько раз спасать жизнь младшей. Поэтому для Натальи было важно не просто дать им новый дом, а вернуть ощущение детства, в котором не нужно постоянно бояться за себя и близких.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото из инстаграма nataliya_mogilevskaya

Почему певица почти два года скрывала свое материнство

О том, что стала мамой, Наталья Могилевская сообщила только в начале 2024 года. До этого она вместе с мужем примерно полтора года не разглашала информацию об усыновлении.

Причина заключалась не в желании создать интригу или скрыть изменения в личной жизни. Наоборот, певица хотела дать дочерям время привыкнуть к новой семье, адаптироваться к жизни в Киеве и наконец почувствовать себя в безопасности.

Каждая минута моего молчания была для них очень важна и необходима. Сегодня это счастливые, расслабленные девочки. Нам нужно было сблизиться, стать семьей,

– объясняла артистка в интервью Елене Фроляк.

Могилевская также подчеркивала, что не имеет морального права рассказывать подробности прошлого дочерей без их согласия. Если девочки когда-нибудь захотят поделиться своими историями, это должно быть исключительно их решение.

Каким стало материнство для Натальи Могилевской

После появления дочерей в жизни артистки изменился даже привычный распорядок дня. Она рассказывала, что просыпается около пяти утра, читает книги о воспитании и обращается к специалистам, когда сталкивается со сложными ситуациями.

В сентябре 2024 года Могилевская снова говорила о девочках в интервью "Киев 24". Тогда она призналась, что воспринимает их появление в своей жизни как любовь с первого взгляда. Певица также рассказывала об увлечениях дочерей: в частности, старшая Мишель интересуется футболом и играет в женской команде.

Похоже, девочки постепенно открывают для себя и творческий мир мамы. Так, в октябре 2026 года младшая София побывала на съемочной площадке "Голоса страны", где смогла увидеть работу Натальи вблизи.