Після років самотності таємно стала мамою двох дівчат: як Наталія Могилевська знайшла своє щастя

24 Канал розповідає, як Наталія Могилевська наважилася на усиновлення, хто допоміг їй здійснити цю мрію та чому вона майже два роки не розголошувала подробиць сімейного життя.

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Десять років самотності та нове кохання під час війни

Особисте життя Наталії Могилевської не завжди було таким закритим. Співачка двічі була заміжня, однак власних дітей у цих шлюбах не мала. Згодом артистка зізнавалася, що приблизно десять років залишалася самотньою.

Новий етап у її житті розпочався після повномасштабного вторгнення. Саме тоді Наталія познайомилася ближче з чоловіком на ім'я Валентин. Їхнє знайомство відбулося за обставин, пов'язаних із допомогою родині співачки: чоловік допоміг евакуювати її вагітну сестру з небезпечного місця.

Згодом з'ясувалося, що вони знали одне одного близько 20 років і навіть певний час жили на одній вулиці. Однак саме війна звела їх по-справжньому.

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Як Наталія Могилевська стала мамою двох дівчаток

Рішення про усиновлення пара ухвалила на початку повномасштабної війни. Тоді Наталія та її обранець багато їздили до шпиталів, дитячих будинків і допомагали людям, які опинилися у складних обставинах.

Згодом у їхньому житті з'явилися дві сестрички – Мішель і Софія. Співачка зізнавалася, що спочатку не планувала ставати мамою саме двох дітей. Однак, дізнавшись, що в молодшої дівчинки є старша сестра, не захотіла розлучати їх.

Наталія Могилевська з молодшою донькою / Фото з інстаграму nataliya_mogilevskaya

Рішення було непростим. Могилевська розуміла, що усиновлення – це не лише про любов, а й про велику відповідальність, щоденну роботу та готовність допомогти дітям пережити складний досвід.

Зокрема, артистка розповідала, що дівчатка мали непросте минуле. Старшій сестрі навіть доводилося кілька разів рятувати життя молодшої. Тому для Наталії було важливо не просто дати їм новий дім, а повернути відчуття дитинства, у якому не потрібно постійно боятися за себе та близьких.

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Наталія Могилевська з молодшою донькою / Фото з інстаграму nataliya_mogilevskaya

Чому співачка майже два роки приховувала материнство

Про те, що стала мамою, Наталія Могилевська повідомила лише на початку 2024 року. До цього вона разом із чоловіком приблизно півтора року не розголошувала інформацію про усиновлення.

Причина була не в бажанні створити інтригу чи приховати зміни в особистому житті. Навпаки, співачка хотіла дати донькам час звикнути до нової родини, адаптуватися до життя в Києві та нарешті відчути себе в безпеці.

Кожна хвилина мого мовчання була для них дуже важлива і необхідна. Сьогодні це щасливі розслаблені дітки. Нам потрібно було прорости одне в одного, стати сім'єю– пояснювала артистка в інтерв'ю Олені Фроляк.

Могилевська також наголошувала, що не має морального права розповідати подробиці минулого доньок без їхньої згоди. Якщо дівчата колись захочуть поділитися власними історіями, це має бути виключно їхнє рішення.

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Яким материнство стало для Наталії Могилевської

Після появи доньок у житті артистки змінився навіть звичний розпорядок дня. Вона розповідала, що прокидається близько п'ятої ранку, читає книжки про виховання та звертається до фахівців, коли стикається зі складними ситуаціями.

У вересні 2024 року Могилевська знову говорила про дівчат в інтерв'ю "Київ 24". Тоді вона зізналася, що сприймає їхню появу у своєму житті як любов із першого погляду. Співачка також розповідала про захоплення доньок: зокрема, старша Мішель цікавиться футболом і грає у жіночій команді.

Схоже, дівчатка поступово відкривають для себе й творчий світ мами. Так, у жовтні 2026 року молодша Софія побувала на знімальному майданчику "Голосу країни", де змогла побачити роботу Наталії зблизька.