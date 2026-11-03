После лет одиночества тайно стала мамой двух девочек: как Наталья Могилевская обрела свое счастье

24 Канал рассказывает, как Наталья Могилевская наважилась на усыновление, кто помог ей осуществить эту мечту и почему она почти два года не разглашала подробностей своей семейной жизни.

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Десять лет одиночества и новая любовь во время войны

Личная жизнь Натальи Могилевской не всегда была такой закрытой. Певица дважды была замужем, однако собственных детей в этих браках у нее не было. Впоследствии артистка признавалась, что примерно десять лет оставалась одинокой.

Новый этап в ее жизни начался после полномасштабного вторжения. Именно тогда Наталья поближе познакомилась с мужчиной по имени Валентин. Их знакомство произошло в обстоятельствах, связанных с помощью семье певицы: мужчина помог эвакуировать ее беременную сестру из опасного места.

Впоследствии выяснилось, что они знали друг друга около 20 лет и даже некоторое время жили на одной улице. Однако именно война свела их по-настоящему.

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Как Наталья Могилевская стала мамой двух девочек

Решение об усыновлении пара приняло в начале полномасштабной войны. Тогда Наталья и ее избранник часто ездили в больницы, детские дома и помогали людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

Впоследствии в их жизни появились две сестрички – Мишель и София. Певица признавалась, что сначала не планировала становиться мамой именно двоих детей. Однако, узнав, что у младшей девочки есть старшая сестра, не захотела их разлучать.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото из инстаграма nataliya_mogilevskaya

Решение было непростым. Могилевская понимала, что усыновление – это не только любовь, но и большая ответственность, ежедневная работа и готовность помочь детям пережить сложный опыт.

В частности, артистка рассказывала, что у девочек было непростое прошлое. Старшей сестре даже приходилось несколько раз спасать жизнь младшей. Поэтому для Натальи было важно не просто дать им новый дом, а вернуть ощущение детства, в котором не нужно постоянно бояться за себя и близких.

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Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото из инстаграма nataliya_mogilevskaya

Почему певица почти два года скрывала свое материнство

О том, что стала мамой, Наталья Могилевская сообщила только в начале 2024 года. До этого она вместе с мужем примерно полтора года не разглашала информацию об усыновлении.

Причина заключалась не в желании создать интригу или скрыть изменения в личной жизни. Наоборот, певица хотела дать дочерям время привыкнуть к новой семье, адаптироваться к жизни в Киеве и наконец почувствовать себя в безопасности.

Каждая минута моего молчания была для них очень важна и необходима. Сегодня это счастливые, расслабленные девочки. Нам нужно было сблизиться, стать семьей– объясняла артистка в интервью Елене Фроляк.

Могилевская также подчеркивала, что не имеет морального права рассказывать подробности прошлого дочерей без их согласия. Если девочки когда-нибудь захотят поделиться своими историями, это должно быть исключительно их решение.

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Каким стало материнство для Натальи Могилевской

После появления дочерей в жизни артистки изменился даже привычный распорядок дня. Она рассказывала, что просыпается около пяти утра, читает книги о воспитании и обращается к специалистам, когда сталкивается со сложными ситуациями.

В сентябре 2024 года Могилевская снова говорила о девочках в интервью "Киев 24". Тогда она призналась, что воспринимает их появление в своей жизни как любовь с первого взгляда. Певица также рассказывала об увлечениях дочерей: в частности, старшая Мишель интересуется футболом и играет в женской команде.

Похоже, девочки постепенно открывают для себя и творческий мир мамы. Так, в октябре 2026 года младшая София побывала на съемочной площадке "Голоса страны", где смогла увидеть работу Натальи вблизи.