Должна принимать лекарства до конца жизни, – Наталья Валевская впервые рассказала о неизлечимой болезни

Украинская певица Наталья Валевская впервые рассказала, что после развода у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Они связаны и с гормональной, и с эндокринной системами.

Наталья Валевская впервые за долгое время дала интервью. О неизлечимой болезни она призналась Славе Демину, пишет Show 24.

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Певица рассказала, что длительное время она страдает от неизлечимой болезни, связанной с щитовидной железой.

Эти лекарства, которые я принимаю все время сейчас, я должна их принимать долго и, наверное, до конца жизни. Гормоны шумят так, что я становлюсь не собой, а зверем,

– поделилась Наталья Валевская.

Артистка призналась, что заболевание влияет на ее психоэмоциональное состояние. В некоторые моменты она может терять контроль над своими эмоциями. Чтобы избегать этого, Валевская принимает успокаивающие, а еще обратилась к альтернативной медицине. В частности, она регулярно употребляет в небольших порциях грибы.

"Микродозинг даже продается в аптеках, в Великобритании в частности. Это официально разрешено. Это то, что помогает человеку. У меня была большая проблема на фоне развода и плюс то, что мы живем в условиях войны. Расшаталась нервная система до того, что я просто не спала месяцами", – рассказала певица.

Наталья Валевская добавила, что ее бабушка разбиралась в травах, поэтому она с детства привыкла к фитотерапии. Также певица подчеркнула, что не употребляет наркотических веществ.

Добавим, ранее о неизлечимой болезни рассказала психолог Наталья Холоденко. Ей еще в детстве диагностировали диабет второго типа.