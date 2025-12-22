Было огромным ударом, – Андрей Фединчик впервые прокомментировал развод с Натальей Денисенко

В мае этого года стало известно, что актриса Наталья Денисенко развелась с Андреем Фединчиком. Долгое время супруги почти не комментировали расставание, однако на днях Наталья дала откровенное интервью, где рассказала об отношениях с бывшим мужем.

В свою очередь и Андрей Фединчик пошел на интервью, где также высказался о разрыве. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк. Мужчина впервые прокомментировал развод с Денисенко.

У нас настолько изменились чувства друг к другу, что это трудно назвать любовью. Мы чужие люди уже,

– сказал Андрей Фединчик.

Фединчик рассказал, что они с Натальей пытались поддерживать отношения на расстоянии, когда мужчина служил в армии. Хотя часто ссорились, он не чувствовал, что идет "раскол" в отношениях.

Было начало января, я приехал после операции. И почувствовал, что она уже не со мной. Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?". Она сказала, что нет. Потом мы начали говорить, что это конец,

– вспомнил Фединчик.

Мужчина добавил, что хотел сохранить семью, считая ситуацию просто кризисным моментом, но Наталья отказалась.

Впоследствии он узнал, что Денисенко уже длительное время находилась в отношениях с другим мужчиной.

Это было огромным ударом. Надо говорить правду. Я за то, чтобы не жить с людьми, если ты уже не любишь. Приди и скажи. Будет тяжело и больно, но это не ложь. Тогда можно расходиться,

– подчеркнул Андрей.

Заметим, что сама Наталья Денисенко в интервью Маше Ефросининой заявила, что не изменяла мужу.

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Андрея Фединчика?