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Show24 Украинские звезды Наталка Денисенко шокировала признанием на фоне слухов о разводе: "Преддепрессивное состояние"
16 июня, 14:55
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Наталка Денисенко шокировала признанием на фоне слухов о разводе: "Преддепрессивное состояние"

София Хомишин
Основні тези
  • Наталка Денисенко заявила о преддепрессивном состоянии.
  • Она лечится витаминами и планирует посвятить отпуск здоровью и сыну.

Пока в сети обсуждают вероятный развод Натальи Денисенко и Андрея Фединчика, актриса напугала поклонников заявлениями о состоянии ее здоровья. Только недавно знаменитость со слезами на глазах рассказывала, что попала под капельницу.

В то же время теперь она призналась, что имеет преддепрессивное состояние. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Денисенко

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Так, Наталка вышла в сторис и рассказала, как проводит свое утро. В частности, она показала завтрак и витамины, которые, как оказалось, употребляет, чтобы вылечить преддепрессивное состояние.

Это конечно нонсенс. Просто где я и где преддепрессивное состояние? Но оно есть. И я буду с этим справляться, 
– отметила актриса.

Денисенко добавила, что в июле в неё будет отпуск. Это время она планирует посвятить здоровью и своему сыну Андрюше.

Наталка Денисенко заявила, что лечит преддепрессивное состояние: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

  • 8 мая 2025 года Богунский районный суд Житомира принял решение о расторжении брака актеров.
  • В документах указано, что между бывшими супругами исчезли взаимопонимание, любовь и уважение.
  • СМИ отмечают, что ни Денисенко, ни Фединчик не явились на судебное заседание, попросив рассмотреть дело в их отсутствие. Ни один из них пока публично не прокомментировал это решение.