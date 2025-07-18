Наталка Денисенко впервые прокомментировала слухи о разводе: "У каждого своя правда"

Долгое время в сети подозревают, что Наталья Денисенко развелась с мужем, Андреем Фединчиком. Актриса отреагировала на слухи и рассказала, как относится к тому, что ее обсуждают.

Это первое заявление от актрисы относительно личной жизни за последнее время. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Наталья Денисенко ответила на вопрос подписчицы и сказала, что нормально относится к слухам о разводе. Она добавила, что является яркой личностью, поэтому людям хочется за ней наблюдать и обсуждать ее жизнь.

Вообще к любым слухам я нормально отношусь, потому что понимаю, что я многих людей триггерю, многие люди не имеют возможности проживать свою собственную яркую жизнь! Также на тонком уровне "перемывание косточек" – это огромный поток энергии, которую можно использовать себе на пользу!

– прокомментировала звезда.

Актриса добавила, что когда человек может выдержать хейт, то он готов к славе и популярности. По ее мнению, то, что осуждают люди – показывает, над чем им нужно поработать.

"Я осознаю (и вам советую), что любые суждения, слухи, обсуждения не имеют с реальностью ничего общего! Мы никогда не узнаем, как на самом деле было или есть у других людей, ведь у каждого своя правда, никто никогда не сможет залезть в голову, душу, сердце другому человеку", – заметила знаменитость.

Наталья Денисенко так и не дала четкого ответа, что сейчас происходит в ее личной жизни. И объяснила, почему приняла такое решение. Актриса считает, что имеет право ничего не комментировать.

Что я осознала – я могу себе позволить ничего никому не объяснять. Потому что ответственность за мою жизнь – на мне! Если другие не могут выдержать моих решений, моей свободы, моего счастья, образа жизни – это лишь проблемы других,

– подытожила Денисенко.



Наталка Денисенко о разводе / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, слухи о разводе Натальи Денисенко и Андрея Фединчика появились весной этого года. Актриса перестала публиковать семейные фото, а впоследствии в реестре судебных решений появился иск актрисы на расторжение брака. 8 мая там опубликовали решение о официальном разводе. Но пара никак не комментировала это.